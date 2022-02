Piccoli comuni privati dei servizi base, Fare Quadrato: “Trend in controtendenza con investimenti dello Stato e del PNRR”

E’ del tutto evidente che le progressive chiusure degli sportelli automatici in un territorio come quello della Provincia di Cuneo, formato in larga parte da piccoli centri, determina forti disagi nella popolazione costringendo, talvolta, i cittadini a percorrere decine di chilometri per trovare uno sportello aperto o un Bancomat, ed è altrettanto evidente che la digitalizzazione delle transazioni commerciali non può essere la sola risposta a tale problema: al netto del già menzionato digital divide che spesso interessa i nostri territori, non dimentichiamo che secondo la BCE in Italia, nel 2020, i contanti sono stati utilizzati per il 73% delle operazioni al dettaglio, derivandone che il passaggio al digitale non possa essere realizzato forzatamente a colpi di chiusure ma accompagnato ed incentivato".