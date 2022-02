Roddino dà l’ultimo saluto a Luigi Boeri, pensionato Ferrero impegnato nel volontariato

Dopo il rosario in programma questa sera, lunedì 21 febbraio, alle ore 20.30 nella chiesa del paese, si svolgeranno domani, martedì 23 febbraio, alle ore 15 nella stessa parrocchiale i funerali di Luigi Boeri, ex dipendente Ferrero, spentosi a 63 anni a Milano, dov’era ricoverato da ormai alcune settimane per l’aggravarsi della malattia con la quale lottava da tempo.

A ricordare lo zio, figura sempre in prima fila nelle iniziative di volontariato organizzate nel centro langarolo, è Marco Andriano, che dal 2019 è sindaco del paese: "Luigi è stato uno dei volontari più attivi di sempre. Per il Comune, per la Pro loco, per la protezione civile… ma soprattutto era un 'costinaro' di San Lorenzo!Luigi era mio zio, anche se è il titolo che meno gli riconosco. È stato il mio fratello maggiore, un amico, un sostenitore, quello che più di tutti mi ha insegnato il valore di una famiglia. Una grande famiglia che va ben oltre i gradi parentali. Dove c'era Luigi c'era famiglia: nel mondo del lavoro, coi vari volontari, addirittura col personale ospedaliero, che ieri (venerdì, ndr) ci ha accolto con gli occhi rossi, rotti dall'emozione. L'affetto di queste ore mi ha ribadito che non esiste l'esclusiva per l'amore e nemmeno per il dolore. Ci sono persone che non sono capaci di lesinare amicizia, amore affetto. Luigi c'era per tutti! (…)".

Ad accompagnarlo il pensionato e volontario nell’ultimo viaggio saranno le sorelle Bruna e Gemma, titolare in paese del noto ristorante, insieme alle rispettive famiglie.