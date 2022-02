Oltre 1.700 gli albesi nel mondo: in Comune la proposta di una consulta nel ricordo di Davide Giri

Una richiesta molto sociale, che tiene conto del legame tra Alba e gli albesi… nel mondo. La propone il consigliere comunale Luigi Garassino per l’istituzione di una consulta degli albesi residenti all’estero.



«Un’idea nata perché Alba è una città internazionale – ha spiegato l’esponente Pd illustrando la proposta alla 3ª Commissione del Consiglio comunale –, con albesi all’estero e stranieri in città. Nel mondo, per motivi di lavoro e di studio, sono presenti ben 1.754 albesi secondo i dati Aire aggiornati al 26 gennaio 2022».



«A ben guardare – ha proseguito l’ex assessore –, si tratta di oltre il 5% della popolazione totale di Alba e, per questo, invito il sindaco e la Giunta a mettere in piedi iniziative che possano rinsaldare il rapporto di queste persone con la loro città di origine. Un legame dato da un organismo come la consulta degli albesi residenti all’estero, che possa dare una voce a chi abita in altre Nazioni».



E l’emozione non manca, prosegue l’assessore: «Se penso a questa idea che ho avuto, un ricordo per Davide Giri è dovuto. Un’emozione che ho poi ragionato per portare a conoscenza quanti concittadini siano residenti all’estero a chi non lo sa. E molti di noi ignoriamo questa situazione, che credo possa portare molto alla Città di Alba. Sapere come vivono, cosa fanno, quanto contribuiscono nella società in cui si sono integrati per lavoro o studio, di cosa hanno bisogno. Se guardo ai target di suddivisione per età, ci sono diverse famiglie presenti. Ad esempio abbiamo 370 albesi all’estero con età inferiore ai 18 anni, 251 tra 18-30 anni, 303 tra 30-40 anni e 830 oltre i 40 anni. Credo che rinsaldare i rapporti con loro possa far aumentare il bagaglio di esperienza culturale e di vita per tutti».



Una proposta che è piaciuta alla Commissione e che potrà avere un seguito, anche per aiutare i concittadini nei rapporti burocratici e istituzionali con i consolati.