Anziano di 89 anni investe ciclista 26enne a S. Rocco Castagnaretta, la giovane non è grave

Stava percorrendo corso Francia quando ha svoltato in via Entracque e ha investito una ragazza di 26 anni in bicicletta. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 20 febbraio, poco prima delle 14 in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.

Alla guida dell'auto, una Citroen, c'era un anziano di 89 anni.

Diversi automobilisti hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. Sul posto un'ambulanza dell'emergenza sanitaria che ha condotto la ragazza, in condizioni non gravi, all'ospedale di Cuneo per accertamenti.

Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale di Cuneo.