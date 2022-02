Campi di mais in fiamme tra Barge e Cavour: sul posto i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Barge, insieme a diverse squadre del Comando provinciale di Torino, stanno intervenendo in questi istanti per un incendio divampato in un campo di mais, al confine tra i territori di Barge e Cavour.

Le fiamme corrono velocemente negli appezzamenti, coltivati a mais, dove sono presenti i residui della trinciatura, gli stocchi. Enorme la colonna di fumo che si sta alzando in cielo, visibile anche a chilometri di distanza.

I Vigili del fuoco sono al lavoro per contenere e domare le fiamme. L’allarme è scattato in via Barrata: il fronte di fuoco ha assunto sempre maggior vigoria e velocità di propagazione. Le fiamme si sono spostate velocemente in direzione del canile di Cavour, non troppo distante dalla strada provinciale 589, “dei Laghi di Avigliana”. Il rogo è vicino al confine con Barge, più precisamente con la località Crocera.