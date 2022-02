Squadre da Alba, Dogliani e Mondovì, oltre al Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) di Cuneo stanno intervenendo per domare le fiamme che, alimentate dal forte vento di oggi (lunedì 21 febbraio), stanno interessato una zona boschiva in territorio di Murazzano, nelle immediate vicinanze del Parco Safari.

Seguiranno aggiornamenti.

