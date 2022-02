Legnaia in fiamme a Barge: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco, nella notte, a Barge, per l’incendio di una legnaia.

L’allarme è scattato poco dopo l’1.30: le fiamme sono divampate in una catasta di legno, creando non poca apprensione per la vicinanza ad una casa.

A complicare le operazioni, le caratteristiche geografiche della zona, impervia da raggiungere. Il rogo è stato segnalato in frazione Gabiola, in via Pian Lissard: i Vigili del fuoco sono quindi intervenuti sul posto con le squadre di Barge e Saluzzo, con un totale di cinque mezzi.

Il lavoro dei pompieri, che si è protratto sino alle 4.30, ha permesso di contenere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse alle vicine abitazioni.