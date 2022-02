Cessione del quinto: quali sono i finanziamenti più interessanti

I finanziamenti con cessione del quinto sono tra quelli più interessanti presenti sul mercato finanziario. I motivi sono diversi e risultano legati non solo alle condizioni particolarmente vantaggiose ma anche al fatto che, ad esempio, con la cessione del quinto è possibile richiedere il prestito anche quando la persona ha altre pratiche già in corso. Una delle cessioni del quinto maggiormente degne di nota è quella proposta da Findomestic, il quale consente di effettuare la pratica comodamente online da qualsiasi dispositivo, incluso il cellulare.

Cessione del quinto: la proposta di Findomestic

La cessione del quinto Findomestic , azienda leader in Italia in un mercato delicato come quello del credito al consumo, è 100% online e quindi comodamente anche dal divano di casa. Il portale è semplice da utilizzare e consente di fare in pochi passaggi una simulazione dell’importo della rata mensile.

La possibilità di usufruire della firma digitale permette di concludere e inviare online tutta la documentazione direttamente sul sito Findomestic.it senza alcun bisogno di stampare i contratti. In questo modo la procedura risulta decisamente più veloce; un consulente rimane a disposizione. Inoltre, le spese di intermediazione e gestione, quelle di commissione per l’istruttoria della pratica, nonché l’imposta di bollo o sostitutiva sono tutte pari a zero.

Le condizioni del finanziamento con cessione del quinto di Findomestic sono chiare e semplici da comprendere. Inoltre, grazie del tasso fisso, l’importo mensile rimane uguale per l'intera durata del periodo di ammortamento, senza spiacevoli sorprese. Il finanziamento con cessione del quinto Findomestic si rivela, quindi, conveniente e allo stesso tempo estremamente pratico, veloce e affidabile.

Come funziona la cessione del quinto

Per cessione del quinto si intende una tipologia di prestito non finalizzato e garantito dalla busta paga o pensione e non supera la trattenuta di 1/5 dello stipendio. La rata è decisamente accettabile e alla portata.

La cessione del quinto presenta requisiti specifici, i quali variano a seconda del fatto che l’intestatario sia un lavoratore o un pensionato.

Perché scegliere un prestito con cessione del quinto online

La cessione del quinto è una tipologia di prestito che presenta di per sé numerosi vantaggi, su tutti quello di non trovarsi più a preoccuparsi del pagamento delle rate, dal momento che la cifra è direttamente sottratta dallo stipendio o dalla pensione.

Inoltre, la cessione del quinto presenta una durata fino ai 10 anni, motivo per cui risulta sostenibile in un’ottica di breve come di lungo periodo. Gli altri benefici, legati alla scelta di eseguire la pratica online, sono:

Maggiore velocità nell’attivazione del prestito.

Risparmio di tempo: non c’è bisogno di recarsi di persona in filiale.

Risparmio di denaro: le condizioni sono particolarmente vantaggiose.

Assistenza garantita per via telematica e/o telefonica.

Per tutti questi motivi la cessione del quinto risulta particolarmente interessante. Ancora di più se si sceglie di approfittare dei vantaggi della moderna tecnologia digitale.