Gadget sostenibili ed ecologici: impatto zero e qualità certificata

I gadget personalizzabili di Concetto è fanno al caso vostro quando cercate la soluzione per promuovere la vostra impresa o associazione a eventi, fiere, congressi e non solo. È il partner ideale perché vi aiuta a trovare oggetti e gadget pubblicitari o da regalare originali e sostenibili. Ma non è finita qui: i tempi di consegna sono brevi e avrete sempre un servizio dedicato che vi segue in ogni fase fino alla completa soddisfazione.

Che cosa sono i gadget sostenibili

In poche parole, i gadget ecologici non sono altro che piccoli oggetti utili realizzati con materiali sostenibili. Purtroppo, spesso succede che i gadget siano oggettini con scarsa qualità e un prezzo molto economico proprio perché realizzati con materiali scadenti. Oggi però non è più così e Concetto è propone al pubblico gadget promozionali con qualcosa in più.

Si tratta di regali aziendali e non solo di altissima qualità grazie all’impiego di soli materiali riciclati, sostenibili e riciclabili a loro volta al fine di contenere al massimo l’impatto ambientale. Se non è pari a 0, poco ci manca! Per esempio, al posto della plastica, uno dei peggiori nemici dell’ambiente, si preferisce utilizzare il legno, il bamboo, la paglia o il sughero, tutti prodotti che sono anche completamente biodegradabili.

Perché scegliere un gadget ecologico

Le ragioni per cui oggi anche voi dovreste preferire un gadget sostenibile sono molte. Anzitutto, avete la certezza che con il vostro acquisto riducete l’impatto ambientale invece che aumentarlo. È addirittura possibile richiedere a Concetto è la tracciabilità dei materiali e le certificazioni del prodotto scelto.

La vasta gamma di prodotti offerti pronti da personalizzare condividono caratteristiche di gamma superiore; sono infatti tutti con un design molto curato e realizzati con materiali a impatto 0.Inoltre, i gadget personalizzati sono più apprezzati se hanno questa caratteristica. Chi riceve un regalo aziendale sostenibile ha tra le mani un oggetto di qualità da sfoggiare e usare tutte le volte che è possibile.

Quali sono i gadget green

Sono davvero moltissimi i gadget green ecologici da poter personalizzare per un regalo aziendale, eventi, fiere, campagne pubblicitari e molto altro ancora. Un’idea davvero simpatica è la cosiddetta matita sprout che germoglia. Realizzata con 100% materiali biodegradabili, una volta che l’avete consumata e siete arrivati alla fine, piantatela per vedere germogliare il semino che contiene sulla sua sommità.

I kit per coltivare sulla scrivania in ufficio o a casa piccole piatine e fiori sono un altro esempio di gadget ecosostenibile. Coltivare qualcosa, per piccolo che sia, è anche terapeutico, distensivo per i sensi e salutare poiché le piante purificano l’aria che respirate. Il portachiavi realizzato con buccia di mela è un oggetto che rappresenta il futuro il settore.

Non solo oggetti da riciclare, i gadget green possono anche esser dei supporti e oggetti per uno stile di vita più sostenibile. In quest’ottica potete trovare spazzolini in bamboo, portapranzo in alluminio, thermos, bottiglie e tazze in vetro per non dover usare più quelle usa e getta.