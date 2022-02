Il rischio delle criptovalute non è investire, ma rimanerne fuori

Nel 2010, il mio ragazzo del college mi aveva incoraggiato a minare bitcoin, ma pensavo che l'idea della valuta digitale fosse sciocca, quindi non ho mai accettato. Ero vagamente consapevole del prezzo della criptomoneta negli anni seguenti, ma ho prestato poca attenzione ad esso.

Avanti veloce fino al 2017. Avevo una laurea in finanza e avevo avviato un'impresa insegnando alle persone come investire nel mercato azionario. Bitcoin stava facendo notizia e ancora non avevo creduto all'idea che le criptovalute fossero il futuro del denaro. Ma non l'avrei liquidato completamente come avevo fatto sette anni prima.

Quindi ho comprato bitcoin ed Ether, e poi ho caricato su Dogecoin. Nei mesi successivi, ho comprato e "allevato" CryptoKitties (gatti digitali che vivevano sulla blockchain di Ethereum), aggiunto una manciata di altcoin al mio portafoglio e ho impostato un piccolo acquisto mensile ricorrente di bitcoin su una piattaforma di scambio di criptovaluta.

Mia figlia all'epoca aveva sei mesi e l'ho vestita con una tutina che diceva: "Il mio fondo universitario è in Bitcoin". Non stavo ancora prendendo nulla sul serio, ma mi stavo divertendo.

Quando la bolla delle criptovalute è scoppiata all'inizio del 2018, i miei investimenti si sono schiantati con essa: ero arrivato al potenziale della criptovaluta proprio mentre le masse ci avevano rinunciato.

Ma ora che ero un credente, significava che anch'io ero un HODLer. HODL sta per Hold On (tenere) per e si riferisce al mantenimento della tua posizione in una criptovaluta attraverso la volatilità o una forte diminuzione del prezzo. In qualità di HODLer, non ho effettuato prelievi dai miei portafogli di criptovaluta quando si è verificato il crash (crollo).

Invece, ho nascosto le mie chiavi private in un posto sicuro e ho mantenuto i miei insignificanti 15 euro al mese per l'acquisto ricorrente di bitcoin. Ho razionalizzato che, anche se il mercato delle criptovalute non si fosse mai ripreso, non avrei esaurito alcuna somma notevole e, in tal caso, sarei grato di aver continuato a investire. Avevo ragione.

Quando ho riaperto i miei portafogli digitali nel 2020, i miei investimenti iniziali pari a poche centinaia di dollari erano saliti a cinque cifre. Un anno dopo stavo cercando di contrattare con i broker ipotecari per poter utilizzare la criptovaluta per un acconto su una casa (hanno detto di no).

L'attività in cui avevo inizialmente investito per scherzo ora rappresentava una parte misurabile del mio patrimonio netto e ci credevo più che mai.

La borsa di New York si avvicina al trading

Il mercato finanziario avverte che le risorse crittografiche potrebbero rappresentare un rischio significativo per la stabilità finanziaria globale

La mia esperienza rende impossibile ignorare come stanno cambiando gli investimenti e la finanza. Sento parlare di criptovaluta da 12 anni, da quanto tempo investo nel mercato azionario tradizionale.

Non riesco a pensare alla criptovaluta come a qualcosa di "nuovo" o a una moda passeggera. L'acquisto della mia moneta di criptovaluta preferita, Ether, non mi sembra diverso dall'acquisto di fondi negoziati in borsa. Tutti i miei soldi vengono guadagnati, spesi e scambiati digitalmente.

Vedo spesso generazioni precedenti di consulenti finanziari che liquidano le criptovalute e i token non fungibili (NFT) come una moda passeggera o una bolla, ma stanno perdendo l'opportunità di catturare i giovani investitori che insistono nell'avere questi asset nel proprio portafoglio.

L'unica cosa che determina se un bene ha valore è ciò che le persone sono disposte a pagare per esso. E le criptovalute sono qui per restare.

La generazione Z vive nel metaverso da prima che fosse chiamata così e non vede alcuna differenza significativa nell'acquisto di risorse digitali come NFT con criptovaluta rispetto all'acquisto di beni fisici con denaro fiat.

E perché dovrebbero? Il loro intero mondo finanziario è sempre stato digitale.

Ora mantengo il mio portafoglio con una suddivisione 90/10 in investimenti tradizionali e asset blockchain.

Sebbene conservi ancora la maggior parte della mia ricchezza in asset tradizionali come azioni, ETF e immobili, i miei tassi di rendimento più elevati provengono dai miei asset digitali. Ora non considererei il mio portafoglio adeguatamente diversificato senza di loro. I mercati finanziari sono in continua evoluzione.

Il rischio non è investire su di loro, è stare fuori!