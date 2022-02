Marketing e comunicazione per le aziende: gli obiettivi da raggiungere

Il marketing e la comunicazione sono due aspetti integrati molto importanti, in modo da mettere in campo un’efficace promozione del prodotto. Soprattutto conta l’aspetto della comunicazione, che ha differenti funzioni. Non si tratta soltanto di informare sul prodotto da pubblicizzare, ma una comunicazione ben fatta è quella che riesce a persuadere l’acquirente all’acquisto. Ecco perché una buona comunicazione è quella che riesce a lasciare in memoria la traccia, in modo da selezionare un prodotto fra i tanti che sono disponibili. Tutto questo si inserisce nel marketing, un insieme di strategie che consentono ad un’azienda di diventare nota, di fare in modo che un certo brand diventi riconoscibile e si distingua dalla concorrenza. Ma quali sono i fattori da tenere in considerazione per mettere a punto una buona strategia di marketing? Scopriamone di più a questo proposito.

I fattori da tenere in considerazione nella strategia di marketing

Marketing e comunicazione sono due facce della stessa medaglia, che, come abbiamo già specificato, devono procedere di pari passo, se vogliamo che la strategia riesca bene. Il marketing si avvale della giusta comunicazione per trasmettere al pubblico un messaggio ben preciso.

Quindi, se si vuole intraprendere la strada giusta per la strategia di marketing da seguire, è importante considerare un’adeguata comunicazione. Quindi non contano soltanto le scelte che si fanno in relazione al mercato, ma è giusto che un’azienda trovi la propria identità da cui deriva la progettazione e la messa a punto di un’adeguata strategia pubblicitaria.

Ricordiamoci infatti che l’obiettivo finale del marketing, concentrato su un’adeguata comunicazione, è quello di trasformare gli utenti in potenziali acquirenti. Marketing e comunicazione sono strettamente collegati. Infatti l’uno non potrebbe esistere senza l’altra.

Quali sono gli obiettivi della comunicazione nel marketing

Se abbiamo già delineato l’obiettivo generale del marketing e della comunicazione, possiamo definire diverse finalità in base alle varie fasi del processo di acquisto di un prodotto. Da qui derivano le varie funzioni che ha la comunicazione.

Innanzitutto è bene che si enfatizzi il valore del prodotto sponsorizzato. Per questo la comunicazione assume la finalità di influenzare la motivazione del consumatore. In questa fase deve agire in particolare sugli aspetti percettivi, aumentando l’interesse nei confronti del prodotto.

In questo senso ha la probabilità di suscitare l’instaurarsi di alcune preferenze nella fase della valutazione. In particolare l’obiettivo della comunicazione condotta bene nell’ambito di una strategia di marketing è quello di creare un’immagine positiva del prodotto che si intende sponsorizzare.

I consumatori così possono vedere bene quali sono gli aspetti da valutare attribuendo al prodotto un valore specifico anche dal punto di vista personale.

Ci sono diverse fonti comunicative che possono essere utilizzate per veicolare questo messaggio e per spingere il consumatore a comprare un determinato prodotto. Infatti oggi grazie all’accesso facilitato al web si possono sfruttare più canali comunicativi oltre a quelli tradizionali.Per esempio acquista un particolare valore l’aspetto comunicativo che viene realizzato attraverso i social media.

Esiste anche un aspetto nuovo su cui bisogna puntare e che è costituito dal network marketing. In questo settore è fondamentale diventare un buon comunicatore e mettersi in gioco puntando sulla propria immagine per sponsorizzare il prodotto. È la persona stessa che si pone in primo piano, mostrando come la propria vita sia cambiata grazie ai benefici derivanti dall’utilizzo di un prodotto o di un servizio.

È apprezzabile farsi vedere nella propria quotidianità e proporsi come reale utilizzatore, coinvolgendo gli altri consumatori attraverso video, foto, anche trasmessi tramite i social media, per identificarsi con quanto viene realizzato, invogliando gli utenti all’acquisto del prodotto.

A questo proposito contano molte tecniche persuasive che hanno come finalità quella di suscitare curiosità e interesse nei confronti del prodotto stesso.