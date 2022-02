DifferentDance: a Savigliano serate di ballo e integrazione. Appuntamento il 27 febbraio

Serate disco con adolescenti e ragazzi diversamente abili di tutta la provincia e non solo. Serate di straordinaria integrazione che educano alla premura e coltivano l'affetto in un clima di gioia e allegria.

L'associazione Fuma che 'nduma all'interno del progetto “Un tendone da circo non solo per il circo” sostenuto dalla fondazione CRC propone e organizza cinque serate disco differenti da quelle che vengono proposte nelle discoteche.

Serate in cui sono stati coinvolti coetanei e ragazzi diversamente abili del territorio, che molto difficilmente possono frequentare le disco e i luoghi aggregativi giovanili. Così è nato l'evento DifferentDance.

Oggi, in attesa della bella stagione, come già la serata di dicembre, l'evento è ospitato nel bellissimo salone Longis dell'associazione Oasigiovani: pista da 500 metri quadrati, fari e potenti casse audio, i giovanissimi DJ del progetto Oceano a esaudire le disparate richieste musicali di tutti i partecipanti. Una serata disco familiare, un po' una grande festa di NON compleanno di tutti i presenti. E dato che siamo nel pieno delle vacanze di Carnevale (l'indomani non si va a scuola) già dal pomeriggio una brigata di cuochi guidati dai nonni del progetto Nonn'insegnami prepareranno frittelle e bugie per tutti.

INGRESSO GRATUITO e niente vestito di carnevale

Vi aspettiamo

Ore 21,00 Domenica 27 febbraio.

Palazzo Longis - Via Torre dei Cavalli, 5 - Savigliano

Per info 3332742858