"Faccia da museo sarai tu!": al Museo Diocesano il laboratorio di Carnevale

Con il mese di febbraio tornano i laboratori per bambini: si parte con maschere di Carnevale davvero speciali!

Appuntamento il prossimo 26 febbraio alle ore 16.

A cosa pensate possa servire la festa di carnevale? Lo scoprirete passo passo tramite una spassosa attività che vi porterà a scoprire storie, emozioni e sentimenti delle "facce da museo" che popolano i nostri dipinti.

LABORATORIO PER BAMBINI 5 - 10 ANNI Il laboratorio si svolge in un unico turno con posti limitati alle ore 16.00 presso il Museo Diocesano in Contrada Mondovì. Al termine dell’attività sarà distribuita una piccola merenda preparata dall’Atelier des Tartes. Costi: 7 € a bambino laboratorio + merenda