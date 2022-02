La Lista Civica “Impegno per Savigliano” avvia il confronto. Il PD alle "prove di coalizione"

All'interno del panorama politico-amministrativo di Savigliano, in vista delle prossime elezioni comunali, si sta muovendo anche la lista civica, “Impegno per Savigliano”.

“Nei mesi scorsi – si legge in una nota della lista – un gruppo di cittadini che hanno a cuore il futuro della nostra Città hanno dato vita alla Lista Civica “Impegno per Savigliano”, con l’obbiettivo di dare il loro contributo al superamento delle criticità amministrative e gestionali oggi presenti in Savigliano, in particolare per quanto riguarda progettualità (che non può essere quella dell’ultima ora…), visione del futuro, isolamento territoriale, tutela urbanistica ed ambientale, viabilità”.

Un insieme di problematiche che secondo la compagine “hanno portato anche ad una caduta di immagine della nostra Città”.

La lista civica “Impegno per Savigliano”, si apprende sempre all’interno della nota trasmessa alla stampa locale, intende collaborare con altre forze politiche presenti in Città e per questo sono stati avviati confronti con altri gruppi sui rispettivi programmi elettorali per una verifica di possibili condivisioni di obbiettivi e di metodi di amministrazione e della possibilità di una comune proposta di candidatura a Sindaco.

Nel corso di questi incontri è stata evidenziata la comune necessità ed importanza della ripartenza della nostra Città e l’opportunità che con tale obbiettivo le competenze e le esperienze amministrative e professionali presenti in Città possano unirsi e collaborare.

È inoltre emersa la coincidenza su molti punti dei diversi programmi elettorali ed in particolare è stato approfondito il tema del nuovo ospedale territoriale, con la disamina delle opportunità e delle criticità legate al progetto.

La positività di questi primi confronti pare indicare che sia possibile la costituzione di una coalizione con un programma elettorale condiviso e comune e la proposta di una comune candidatura a sindaco, per cui prossimamente proseguiranno gli incontri di approfondimento”.

Al tempo stesso, anche la segreteria del Circolo del Partito Democratico di Savigliano ha trasmesso agli organi di stampa una nota, a qualche giorno di distanza dal "primo incontro della futura coalizione".

"Prosegue il percorso del PD saviglianese verso le prossime elezioni amministrative previste probabilmente a fine maggio. - si legge nella nota dei dem - Al termine degli incontri tematici che da quasi tre mesi proseguono nella sede di via Macra, questo martedì si ritroverà il Gruppo Programma per definire la prima sintesi in vista di un evento pubblico in corso di definizione sulle priorità per la città.

È proprio sulle cose da fare e la necessità di rinnovare la proposta politica che l’Assemblea del Circolo del PD di Savigliano del 15 febbraio u.s. ha messo l’accento, dando mandato alla Segreteria di esplorare le forze politiche disponibili al fine di costruire un’ampia coalizione che si basi su un programma condiviso.

Un primo incontro della futura coalizione ha già avuto luogo nei giorni scorsi. Le premesse sono molto confortanti, con la disponibilità dei presenti a costruire un accordo programmatico intorno alle condivise necessità della città.

Si è entrati subito nel vivo delle priorità per Savigliano, confrontandosi sui principali temi aperti a partire dal nuovo ospedale e dai fondamentali rapporti con la Regione Piemonte, dalla politica di territorio e la necessità di riprendere un colloquio costruttivo con i comuni vicini, nella convinzione che da soli non si va da nessuna parte.

Si è parlato anche di eventi culturali, di ripresa post pandemia delle attività, di mobilità sostenibile e necessità di avere un nuovo piano della viabilità che preveda nuove pedonalizzazioni in grado di dare impulso allo sviluppo del centro cittadino come nei migliori esempi delle principali città cuneesi.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per riuscire a comporre una proposta credibile e forte. È già stato fissato nelle prossime settimane un incontro di convergenza programmatica al fine di stabilire le basi per una presentazione ufficiale della coalizione e del candidato sindaco".