Domenica la prima donazione del 2022 con l’Adas Paesana

Domenica 27 febbraio appuntamento, a Paesana, con la prima donazione di sangue del 2022 organizzata dal locale gruppo Adas, l’Associazione donatori autonomi di sangue.

Come di consueto, il prelievo collettivo si terrà all’interno della scuola materna, in via Rejnaud 13, dalle ore 8 alle ore 11.

Per ragioni organizzative, è indispensabile e obbligatorio prenotare l’appuntamento per la donazione (c’è tempo sino al 24 febbraio), contattando il capogruppo Marco Miolano, al numero 338.8632703. È possibile prenotarsi anche attraverso WhatsApp.