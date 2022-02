Quanto incide il "fattore umano" nelle catastrofi?

Nell’ambito de "il Tempo Ritrovato", incontri ed esperienze per l'Università degli adulti, domani, martedì 22 febbraio si terrà l’incontro a cura del dottor Luciano Zardo dal titolo "Fattore umano ed incidenti catastrofici".

Il relatore spiegherà cosa si intende con "Fattore Umano", aiutando a comprendere come e quanto tale elemento sia collegato ad alcuni incidenti catastrofici, verificatisi nel corso della storia contemporanea.

L'incontro avrà luogo dalle 16 alle 17.30 presso la Sala tematica del Quartiere- ex Caserma Musso, piazza Montebello 1. Per i lavori di rifacimento della pavimentazione all'androne di accesso, l'ingresso per tutti sarà da via Monviso.

Da martedì sarà possibile inoltre iscriversi alle gite della rassegna culturale. L'ingresso agli incontri è gratuito ma con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Per info: 0175 46710.