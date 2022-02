L’acqua al centro del “non-concorso” letterario del Comizio Agrario di Mondovì

La non-rivista monregalese online di letteratura ed altro “Margutte”, in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì, bandisce la quarta edizione del non-concorso letterario “Seminare parole nella terra” che per il 2022 ha come tema l’acqua dei torrenti, dei laghi, del mare, i pesci, la pesca sostenibile, l’ambiente acquatico in tutte le sue declinazioni simboliche, ambientali, storiche, scientifiche, economiche e culturali.

La scelta di questa tematica nasce dal fatto che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato risoluzioni che designano il 2022 come Anno Internazionale della Pesca artigianale e dell’acquacoltura, tuttavia l’importanza dell’acqua per la vita di tutti gli esseri viventi ci sprona a promuovere poesia o prosa dedicata all’acqua in tutte le sue manifestazioni.

La definizione non-concorso nasce dalla scelta di essere un’occasione di incontro e confronto tra sensibilità diverse sul mondo acquatico, la sua bellezza, la necessità di salvaguardarne la purezza per la vita dei suoi abitanti, e per la vita in generale del pianeta Terra.

Il rapporto tra letteratura e gli ambienti acquatici in tutte le sue manifestazioni ha radici antiche.

Non-concorso perché non ci saranno classifiche. La scrittura deve stare con forza fuori dalle leggi della competizione; deve nascere poco per volta nel silenzio della propria stanza, nel silenzio della natura, nel suono dei torrenti, nello sciabordio delle onde dei laghi e del mare, nelle piccole e grandi vasche che riflettono il cielo e i volti degli uomini e delle donne di questa Terra…; deve essere spontanea e attenta, rendersi efficace nel trasmettere emozioni, sentimenti, valori, eventi e testimonianze. Proprio in questo prezioso lavoro e nel dialogo che nascerà da esso, consisterà il premio di chi partecipa al non-concorso.

La partecipazione è gratuita.

I testi dovranno giungere entro e non oltre il 21 marzo 2022 e verranno pubblicati sui siti del Comizio Agrario e della rivista “Margutte” a partire dal 22 aprile Giornata mondiale della Madre Terra.

Clicca qui per accedere al link e leggere il regolamento del non concorso.