503 donazione nel corso del 2021: a Boves l’Avis traccia il suo bilancio, ampiamente positivo

“Credo ora sia giunto il momento dei ringraziamenti.

In primis ringrazio voi donatori che siete la linfa vitale della nostra associazione, senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Poi ringrazio tutto lo staff del direttivo, ognuno di voi pronto a dare una mano in tutte le attività, gli infermieri e i dottori del centro trasfusionale che con molta professionalità svolgono sempre un lavoro importante.

Ringrazio anche gli sponsor, la banca di Boves sempre pronta ad ogni nostra richiesta, l’amministrazione comunale che ci dona l’uso della nostra sede, Tallone salumi e formaggi che ci omaggia per la realizzazione del ristoro durante i prelievi a Boves e a chiunque contribuisce alla vita avisina. Infine per ultimo ma non meno importante è per me doveroso ringraziare chi prima di me per molti anni ha guidato la sezione Avis di Boves.

Grazie papà”.

Con queste parole un emozionato presidente della sezione Avis di Boves, Daniele Dutto, ha concluso la sua prima relazione morale durante l’assemblea annuale dei soci che si è svolta domenica 20 febbraio, presso l’auditorium Borelli di Boves. Presente alla riunione anche il consigliere provinciale dell’Avis, Pietro Marro.

Nonostante le difficoltà ancora vissute in questo anno pandemico la sezione è cresciuta, grazie alla incondizionata generosità di tanti.

Nel 2021 sono state fatte 503 donazioni di cui 378 di sangue intero e 125 plasmaferesi con un incremento di ben 18 donazioni rispetto al 2020 ed anche 8 nuovi donatori iscritti. Sono piccoli incrementi ma che fanno ben sperare che il 2022 possa essere un anno di maggiore dono.

Per quanto riguarda il bilancio la sezione è in attivo, sono state accantonate alcune risorse per il pranzo sociale e altri momenti di socialità che si vorranno fare nel corso del 2022 e che non si sono potuti svolgere nel 2021.

Per quanto riguarda le beneficenze si è ritenuto di investire maggiormente sul territorio con una donazione da 500 euro all’associazione “La casa” con una spesa solidale, sono stati donati 1000 euro alla scuola dell’infanzia Monsignor Calandri di Boves e 500 euro rispettivamente alla scuola dell’infanzia don Perelli di Fontanelle e Divina Provvidenza di Rivoira.

Durante l’assemblea è stata presentata la novità del 2022, che si punta a rendere un appuntamento annuale: lo stanziamento di 2500 euro in borse di studio per i donatori attivi che dal 21 febbraio al 1 dicembre abbiamo fatto almeno una donazione di sangue-plasma e che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore, la laurea triennale o la laurea magistrale.

Sono state messe a disposizione quattro borse di studio da 200 euro per i donatori attivi diplomati, quattro borse di studio da 200 euro per i donatori attivi laureati alla triennale, tre borse di studio da 300 euro per i donatori attivi laureati alla magistrale.

Le domande per le borse di studio dovranno pervenire alla mail avisboves@gmail.com oppure contattando il numero di telefono 338.4812441.

“Vorremmo sostenere i più giovani nella loro attività scolastica – è stato detto – e altrettanto crediamo che sia importante veicolare tra i più giovani l’importante messaggio della donazione”.

In conclusione, si è festeggiato il consigliere più anziano della sezione, Matteo Giubergia, per i suoi 70 anni e le sue 221 donazioni. Alla socia Luciana Cavallo­, che invece ha superato le oltre 300 donazioni, è stata donata una targa.

L’elenco dei premiati

Benemerenze in rame – 8 donazioni

Aime Alessandro, Demaria Davide, Dovero Mauro, Fabre Luca, Giordano Giulia, Macario Michela, Mandrile Bruno, Marchisio Fabio, Menardi Francesco, Pecoraro Gianfranco, Pellegrino Luca;

Benemerenze in argento – 16 donazioni

Blangero Ilario, Cerato Marisa, Dalmasso Fabrizio, Giordano Alex, Giordano Daniele, Giraudo Nicola, Mano Monica, Marro Claudio, Mauro Federica, Pellegrino Elia;

Benemerenze in argento dorato – 24 donazioni

Barale Fabio, Manuela Dutto, Ellena Morena, Franco Davide, Lovera Marco, Monasterolo Ivan, Pellegrino Graziano, Pesce Elisa, Pesce Enzo, Ricca Morena;

Benemerenze in oro – 50 donazioni

Ansaldi Adriano, Barale Odette Noelle, Dalmasso Piero, De Santis Gaetano, Franco Luciano, Martini Enzo, Pellegrino Enrico;

Benemerenze in oro con rubino – 75 donazioni

Dalmasso Graziano, Dutto Claudia, Enrici Flavio, Marro Gerardo, Pellegrino Maurizio Michele, Pellegrino Silvano, Tonello Ivo;

Benemerenze in oro con smeraldo – 100 donazioni

Pellegrino Mario

Benemerenze in oro con diamante – 120 donazioni

Armando Marisa, Cometto Eraldo, Dutto Daniele, Popovici Ionel, Rinaudo Costanzo.