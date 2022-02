Lutto in casa Lpm Mondovì: è scomparso il papà del vice-allenatore Claudio Basso

Come un fulmine a ciel sereno è giunta questa mattina la triste notizia dell'improvvisa scomparsa di Giampaolo Basso, papà dell'allenatore in seconda della Lpm Bam Mondovì Claudio Basso.

Il padre era un assiduo frequentatore del PalaManera e anche sabato scorso, in occasione del match contro il Volley Soverato, aveva assistito al match dalle tribune. Questa mattina, purtroppo, un malore improvviso non gli ha lasciato scampo portandolo via all'affetto dei suoi cari all'età di 66 anni.

Giampaolo Basso abitava con la famiglia a Roccaforte Mondovì, comune dove si svolgeranno le funzioni funebri. Questa sera alle ore 20 è previsto il Santo Rosario presso la Parrocchia di San Maurizio, mentre domani(martedì 22 febbraio), alle ore 15:30, nella stessa Parrocchia sarà celebrata la S. Messa esequiale. A Claudio e alla sua Famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Targatocn.it.