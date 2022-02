Anche l'Atletica Mondovì alla Zurich Marathon di Siviglia

Gli etiopi Asrar Abderehman e Alemu Megertu sono i vincitori della partecipatissima Zurich Maratòn de Sevilla 2022 di domenica 20 febbraio, che si è come di consueto snodata tra le vie più suggestive della città andalusa, passando per “Plaza de Espana” e “La Giralda” e la “Torre dell’Oro”, in un clima primaverile con oltre 20 gradi. Al maschile, Abderehman ha chiuso con l'eccellente crono di 2h04'43" (migliorato il primato della gara) con l’azzurro Daniele Meucci protagonista al 16° posto in 2h09’25”, mentre la vittoria tra le donne è arrivata in 2h18’51”.

Tra i quasi 11.000 “amatori” che hanno invaso la spagnola, vi erano anche Pierfrancesco Barberis e Davide Danni. I due monregalesi, portacolori della Atletica Mondovì e della TriAtletica Mondovì, in gara con il pettorale 1.777 e 9.487, hanno chiuso rispettivamente in 3h08’56” e 3h47’24” crono che li piazza al 1.469° e 4.063° posto della classifica finale. Per entrambi oltre alla fatica, rimane la soddisfazione di aver corso, e portato a termine, l’ennesima maratona.