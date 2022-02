A Saluzzo ritorna il premio "Lia Trucco - Stare insieme con la musica"

Sono aperte le iscrizioni al Premio Lia Trucco 2022 che, da quest’anno, torna a casa, nella Saluzzo che Lia tanto amava.

IL PREMIO LIA TRUCCO – STARE INSIEME CON LA MUSICA è una manifestazione chitarristica che nasce per promuovere la passione che Lia aveva per la musica, in particolare per la chitarra e per stimolare ragazzi e ragazze come lei negli studi musicali.

"Vogliamo creare l’opportunità per i giovani di suonare e stare insieme, vivendo l’esperienza musicale come un contesto favorevole alla crescita artistica e culturale e alla nascita di significativi legami di amicizia." - dicono gli organizzatori - "Gli elementi principali di questo evento sono tre: i laboratori di orchestra di chitarre, il Concorso Lia Trucco e il Premio Lia Trucco Durante i tre giorni gli iscritti saranno impegnati in laboratori di orchestra di chitarre, tenuti dal maestro Roberto Galimberti, finalizzati alla preparazione del concerto che si terrà nella serata conclusiva. La Giuria è composta dai maestri Emanuele Segre (Presidente), Lucia Pizzutel e Roberto Galimberti. La Direzione artistica è a cura del maestro Beniamino Trucco".

L’organizzazione offre la possibilità di pernottare in strutture convenzionate, con un prezzo ridotto riservato ai partecipanti; inoltre, i pasti per i tre giorni della manifestazione sono inclusi nella quota di iscrizione. Per gli studenti dei licei musicali è possibile stipulare la convenzione per riconoscere la partecipazione al PREMIO come progetto di PCTO.

"Prima di lanciarci in questa nuova avventura" - aggiungono dall'associazione - "vogliamo ringraziare la Città di Savigliano per l’accoglienza che ci ha riservato in questi anni, l’Istituto Fergusio di Savigliano e il maestro Cristiano Alasia, con cui abbiamo collaborato realizzando insieme le scorse edizioni della manifestazione.

Un grazie all’Hotel Griselda, nella persona di Danilo Rinaudo, per la convenzione stipulata con noi. Vogliamo inoltre ringraziare sentitamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo nelle persone del Presidente Prof. Marco Piccat e del Segretario Michele Scanavino che ci hanno fortemente voluto a Saluzzo accogliendoci a braccia aperte, mettendo a nostra disposizione risorse e locali, e con cui auspichiamo una fiorente collaborazione".

Per maggiori informazioni: www.premioliatrucco.it

info@premioliatrucco.it