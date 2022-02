Al via il Contest 2P (Pasta & Peperoni), un concorso riservato agli Istituti Albeghieri

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in collaborazione con l’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”, lancia un concorso gastronomico per creare un primo piatto a base di pasta abbinato alle verdure, peperone in testa!.

Questo il regolamento completo:

Contest 2P (Pasta&Peperoni)

L’ANALISI DI CONTESTO

Secondo la recente ricerca Aidepi/Doxa “Giovani e pasta: ritorno al futuro” - concentrata sul rapporto tra under 35 e l’alimento simbolo della nostra tradizione gastronomica - per il 63% dei giovani italiani la pasta figura al primo posto tra i tre cibi più irrinunciabili. Otto su dieci la mangiano praticamente tutti i giorni, con una media nazionale di circa 6,5 piatti a settimana; addirittura un giovane su cinque fa spesso il bis, portandola in tavola sia a pranzo che a cena. Altrettanto sentita è, ahimè, la lontananza con il mondo “veg”, qui rappresentato dalle tanto evitate verdure.

LA PROPOSTA DIDATTICA

Per raggiungere le 3 porzioni al giorno di verdura raccomandate dall’OMS, la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (in rappresentanza della categoria benefica degli ortaggi), in collaborazione con l’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”, ha lanciato un S.O.S. alla pasta, altro prodotto di filiera del territorio.

LA SFIDA EDUCATIVA

Trasformare un primo piatto a base di pasta in una ricetta con il protagonismo delle verdure (il peperone in testa!) può diventare una “scorciatoia” per assicurare anche ai consumatori meno affezionati – i giovani - l’assunzione giornaliera di tutti i nutrienti necessari per l’organismo, in particolar modo delle vitamine, dei minerali e delle fibre che gli ortaggi regalano in quantità generosa a chi li consuma.

IL CONTEST “2P”

La pasta è l’alimento ideale per veicolare il consumo di verdure proposte come condimento, ma con un accostamento da protagoniste della ricetta. In questo modo la pasta può veramente diventare un “facilitatore” di uno stile alimentare più genuino anche per le nuove generazioni, valorizzando la sua indole gradevole, pratica, versatile e veloce da preparare, in grado di soddisfare tutti i palati, e sempre al centro di tutte le nuove mode e sperimentazioni culinarie.

LA PASTA DI FILIERA

Partner e contributor della “sfida alimentare” promossa dalla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola sarà la storica azienda del territorio Pasta Berruto con la linea a filiera italiana “Berruto 1881”, in particolare nelle sue versioni “senza glutine” (farine di mais e riso), “gusto e benessere” (legumi e multicereali) e “regionali” (formati tipici di alcune regioni italiane).

PARTECIPAZIONE AL CONTEST

La partecipazione al contest è indirizzata esclusivamente agli Istituti Alberghieri con adesione di classe (non personale dei singoli alunni), quindi sia per maggiorenni che minorenni. Ogni classe potrà partecipare al contest con una sola ricetta, dovrà essere a base di pasta e peperoni come ingredienti principali, con l’inserimento eventuale di altre verdure e di ingredienti secondari, anche al fine di realizzare un piatto unico nutrizionalmente equilibrato.

A tutte le classi che aderiranno al contest, Pasta Berruto invierà una fornitura di pasta a marchio “Berruto 1881” per le prove e la realizzazione della ricetta.

L’adesione al contest dovrà essere comunicata entro la data del 27 maggio 2022 tramite mail a segreteria@ristorantidellatavolozza.it

La ricetta dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 17 giugno 2022 tramite mail della segreteria del contest (segreteria@ristorantidellatavolozza.it), indicando classe/scuola di provenienza (eventualmente il nominativo dei singoli allievi che l’hanno realizzata) e allegando:

1. un file in formato word con una breve presentazione del piatto (obiettivo e valore aggiunto), nome della ricetta, lista degli ingredienti (sono ammesse anche le monoporzioni, in ottica di promuovere il consumo self-made da parte dei giovani), la descrizione delle fasi di esecuzione,

2. due foto dell’impiattamento finale (formato orizzontale e verticale ad alta definizione),

Saranno ammesse alla fase finale di valutazione le tre migliori ricette secondo l’insindacabile giudizio della Giuria Tecnica composta da chef dell’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”, nutrizionisti, giornalisti di settore, critici gastronomici, un rappresentante della Città di Carmagnola, un rappresentante del Consorzio del Peperone di Carmagnola, un rappresentante di Pasta Berruto.

VALUTAZIONE FINALE DEL CONTEST

La ricetta in gara dovrà inoltre essere inedita, innovativa e facilmente replicabile dal grande pubblico (tutte le ricette partecipanti al contest verranno condivise sui social di Pasta Berruto con la menzione/tag della scuola autrice).

Il vincitore verrà annunciato entro la fine del mese di luglio 2022 tramite mail e con comunicato stampa.

PREMI

Tutti gli allievi della classe vincitrice e la scuola riceveranno una generosa fornitura di prodotto omaggio gentilmente offerta da Pasta Berruto. Alla classe vincitrice verrà inoltre riservata una targa-premio ufficiale dalla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.

La premiazione avverrà nel mese di settembre durante la 73° edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola con un evento dedicato (live show cooking) presentato dal giornalista Claudio Porchia sul palco principale della manifestazione.

Gli alunni della classe vincitrice e l’insegnante che li accompagnerà a ritirare il premio saranno ospitati dall’Organizzazione.