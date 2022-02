Crisi Ucraina, il sindaco di Bra scrive all’Anci: "Anche gli enti locali facciano di tutto per scongiurare l’escalation"

L’aggravarsi della situazione militare in Ucraina e le possibili conseguenze impensieriscono anche le amministrazioni locali. In apertura dell’ultimo Consiglio Comunale di Bra, svoltosi ieri, 21 febbraio, il sindaco Gianni Fogliato ha reso partecipi i presenti di una sua importante iniziativa in merito. "Penso di condividere con voi la grande preoccupazione sul rischio di guerra in Europa. Questo mi ha portato a riflettere su come gli enti locali siano i più vicini ai cittadini e come oggi giochino un ruolo importantissimo, anche per sottolineare come in queste situazioni le ragioni economiche vengano anteposte a quelle umanitarie. Ho scritto dunque una lettera, partita questa mattina, indirizzata al presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), per chiedere che venga fatto di tutto per scongiurare questa possibilità, anche attraverso quegli organismi europei che rappresentano gli enti locali e le regioni. Ho voluto evidenziare in particolare come tutti i cittadini europei siano contrari alla guerra".



Il sindaco ha poi commemorato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, recentemente scomparso: "Ricordo il suo grande amore per la politica e la valorizzazione dell’Europa, la capacità di aver interpretato ruoli e compiti importanti sempre con pacatezza ma allo stesso tempo fermezza nel rispetto dei valori".



Un pensiero infine anche per Roberto Repole, nuovo arcivescovo designato della Diocesi di Torino, a cui ha fatto pervenire gli auguri di buon lavoro. "Bra è alla periferia della Diocesi ma, nel rispetto di ruoli e competenze, ho sottolineato la nostra disponibilità a un lavoro comune, in particolare nel campo delle politiche sociali, educativo e delle nuove povertà".