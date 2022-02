I gestori del Parco safari di Murazzano: "Grazie ai vigili del fuoco. D'ora in avanti per voi l'ingresso sarà gratuito"

Ieri, in una giornata di forte vento, ciò che andava assolutamente scongiurato, stante la prolungata siccità che sta caratterizzando l'inverno in corso, era il divampare degli incendi.

E ha creato, quindi, molta preoccupazione, quello divampato nel tardo pomeriggio, in una zona boschiva a Murazzano, in alta Langa, proprio a ridosso del Parco Safari. Ingente il dispiegamento di uomini.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Alba, Dogliani e Mondovì, oltre al Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) di Cuneo.

A dare supporto alle operazioni c’era anche il Corpo Anti incendi boschivi del Piemonte. Scattato l’allarme, nel pomeriggio, sono infatti intervenute sul posto le squadre AIB da Somani, Cortemilia, Saliceto, Castino, Canale e Priero.

L’impegno del Corpo Anti incendi boschivi del Piemonte si è tradotto nella presenza, sul posto, di 23 operatori e 7 mezzi, che hanno lavorato in sinergia con i Vigili del fuoco.

La situazione è stata a lungo decisamente delicata: l’obiettivo delle squadre di soccorso era quello di contenere le fimme, evitando danni sia al giardino zoologico che alla fauna che il Parco ospita.

Obiettivo raggiunto. E arriva il grazie dei gestori della struttura, che hanno pubblicato un post sulla pagina Facebook evidenziando come i vigili del fuoco, d'ora in avanti, saranno sempre ospiti. Per loro l'ingresso, come già accade per tutte le Forze Armate, sarà gratis.

Riportiamo il post: Oggi desideriamo ringraziare tutti i nostri collaboratori che ieri si sono impegnati nel cercare di domare l'incendio fino all'arrivo del corpo dei vigili del fuoco.