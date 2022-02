Il vescovo che parla ai “suoi” giovani con video su Facebook e Instagram

La sua data di nascita, 30 luglio del 1968, lo ha reso il vescovo più giovane d’Italia.

Monsignor Cristiano Bodo guida la Diocesi di Saluzzo dal 2 aprile 2017. E sin da subito il suo cammino episcopale si è rivelato per certi aspetti del tutto innovativo. A più riprese, l’attività di Monsignor Bodo si è rivolta a loro: ai giovani. Tante sono state le iniziative che il vescovo ha messo in campo verso le fasce più giovani della sua comunità.

Come nel 2020, quando Bodo aveva regalato ai 28 cresimati un segnalibro “personalizzato”, con sopra scritti i suoi contatti Facebook e di posta elettronica: “Scrivetemi, fatemi delle domande” aveva detto ai giovanissimi, mettendo a disposizione i suoi canali social.

Ed è proprio sui social che il vescovo ha lanciato la sua ultima iniziativa: #INSTApasqua22.

Monsignor Bodo ha infatti deciso di affidare a sei “pillole” video altrettante riflessioni, in una sorta di cammino “virtuale” verso la Santa Pasqua 2022, per scoprirne il significato.

Un modo per volersi avvicinare, ancora una volta, ai giovani, e per proporre loro alcune riflessioni, in chiave contemporanea, accompagnate dalla lettura di un brano del Vangelo, in vista della Pasqua.

Pillole video, girate dal videomaker saluzzese Pietro Battisti, per parlare ai ragazzi in maniera più accattivante, come racconta proprio nel primo (di due) trailer monsignor Bodo: “Ogni domenica, a partire dal 6 marzo, dalle ore 21, dalla prima domenica di Quaresima sino a Pasqua. Forse sarà un nulla, ma ciò che importa è impegnarci pensando che forse può essere qualcosa che fa bene alla vostra vita.

Sarei anche contento – aggiunge Monsignor Bodo – di vedere delle vostre reazioni, di quello che pensate su quello che vi dirò. Coraggio, fatemi questo regalo per la prossima Pasqua”.

Un trailer che annuncia le prossime “puntate”. Poco più di un minuto di “spot”, spezzettato da una serie di “micro” fuori onda, che mirano a mostrare le sfaccettature più genuine del presule.

“Già pensate – ironizza Monsignor Bodo parlando delle prossime riflessioni –: ‘Se le fa il vescovo, saranno chilometriche. In realtà no, perché mi han dato un minuto, per ogni riflessione”.

Un modo per stare al passo delle giovani generazioni.