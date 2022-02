In frazione Bussia di Monforte d'Alba si restaura l'edificio della ex scuola

Le frazioni dei paesi sono da sempre sinonimo di tradizione. Ce ne sono composte da una manciata di case, tra abitazioni private e edifici pubblici, e da una chiesetta con campanile che svetta, come a segnalare la presenza di vita nel tempo.



Località Bussia, frazione di Monforte d’Alba, è sicuramente una di queste realtà. Un luogo dove, fino al pre pandemia, la vita sociale aveva il suo apice in estate, nella settimana che porta al Ferragosto, grazie alla festa patronale, tra ballo, musica e buon cibo. Famose le “costine alla brace della Bussia”, consumate nelle notti d’estate sotto gli alberi della piazza e delle vie della piccola frazione.



"E qui un tempo c’era anche la scuola, ormai dismessa, dichiara Livio Genesio, il sindaco di Monforte, il cui edificio ora però necessita di un intervento importante. È in programma il rifacimento del tetto, del sottotetto e del piano terra, che verrà adibito a sala eventi e incontri.

Un lavoro possibile grazie ad un contributo della CRC di 30 mila Euro, cofinanziato da Comune per 44 mila Euro e da privati cittadini della Bussia per un importo di 5 mila Euro.

I residenti dimostrano un attaccamento alla frazione degno di nota. Il progetto include anche la valorizzazione del luogo con pannelli informativi che saranno dotati anche di scrittura Braille, e di una postazione di ricarica per bici elettriche. Saranno 79 mila Euro investiti per dare alla storia della frazione un tocco di modernità che merita".