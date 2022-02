"Nega So. Valle Myra è casa mia": al Mallé di Dronero una mattinata di scoperta

"Seppure distanti le provenienze, la cultura ed il museo sono il perfetto incontro e l'occasione per guardare nei nostri scrigni domestici e riconoscerci unici ma con qualcosa di comune".

A Dronero sabato mattina, 19 febbraio, presso il museo civico Luigi Mallé è stata una insolita ed emozionante mattinata per alcuni bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo e per le loro famiglie.

"Nega So. Valle Myra è casa mia" il nome del progetto, che vede come capofila la cooperativa sociale Liberitutti, l’associazione Espaci Occitan e il Museo Mallé, in partenariato con l’Istituto Comprensivo di Dronero, il comune di Dronero e il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese. Un'iniziativa di promozione dei valori del plurilinguismo e del pluriculturalismo che coinvolge gli studenti delle scuole elementari e medie, avviata dall’inizio dell’anno scolastico dopo l’esperienza dei campi estivi della scorsa estate a Dronero e Villar San Costanzo.

Di rilievo nel progetto è l’azione culturale che il Museo Sòn de Lenga di Espaci Occitan, passando attraverso le classi dell’Istituto Comprensivo, mette in campo per raggiungere le famiglie degli alunni. L'obiettivo è quello di sviluppare un dialogo fra culture, improntato sugli aspetti che accomunano la tradizione occitana locale alle tradizioni degli altri Paesi del mondo.

Viene sviluppato così un lavoro di ricerca e analisi dei punti di contatto riscontrabili nelle diverse culture presenti nei gruppi classe, che si concretizza attraverso la realizzazione di laboratori dentro e fuori la scuola con visite ed esperienze nei musei più emblematici e significativi del territorio.

Sabato mattina al Mallé, accolti dalla curatrice Ivana Mulatero, i ragazzi sono stati guidati a vivere un'esperienza unica. A contatto con le opere d'arte, con quel loro linguaggio capace di smuovere nel profondo, si sono avventurati in un vero e proprio viaggio di scoperta. Ad emergere le emozioni date dall'arte e quelle intime di ciascuno, in un attento ascolto reciproco e nella ricchezza della condivisione. L'unicità come parola chiave, la sua ricerca e la sua considerazione.

Non soltanto arte, ma anche vita vissuta. Il museo Mallé è infatti una casa-museo: la famiglia Mallé, famiglia borghese dell'epoca, con le sue vicende. Sabato qui Omar Ramero e Giulia Brenna dell'associazione culturale Mangiatori di Nuvole, in un emozionante 'tuffo nel passato': nelle vesti del notaio Paolo Mallé e della moglie Giuseppina Demichelis, i nonni di Luigi Mallé, i due attori hanno infatto reso omaggio e fatto rivivere queste due importanti figure.

Grande entusiasmo e curiosità da parte dei bambini e ragazzi che, divertendosi, hanno riflettuto e molto imparato. Presenti all'importante mattinata educativa Matteo Monge, direttore area Cuneo della cooperativa sociale Liberitutti, con Elisa Bastonero e Zydanne Boukhench.

Il progetto gode dell’importante sostegno della Fondazione Compagnia di Sanpaolo e dalla Fondazione CRC sul bando Territori Inclusivi.