Racconigi, fa discutere la nuova area ecologica

Discussioni vivaci a Racconigi sulla nuova sede dell’area ecologica voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Valerio Oderda.

Sulla questione interviene il suo predecessore, Gianpiero Brunetti, attualmente consigliere di minoranza.

Scrive Brunetti : “Il 5 gennaio scorso il sindaco ha convocato la Conferenza dei capi-gruppo consiliari per comunicarci la decisione di voler spostare l’isola ecologica di Via Vittorio Emanuele III, decisione già comunicata al Consorzio CSEA, promotore dell’iniziativa; quindi senza possibilità, da parte nostra, di poter partecipare alla scelta, se non prendere atto e porre alcune osservazioni perché la scadenza per la risposta era proprio il 5 gennaio.

Il consorzio aveva scritto ai comuni sedi di isole ecologiche in seguito ad un bando legato al PNRR, ormai conosciuto da tutti, per il finanziamento di interventi di ampliamento/realizzazione ex novo di Isole Ecologiche e per la realizzazione di centri del riuso.

Il Consorzio doveva rispondere alla Regione Piemonte entro il 14 gennaio 2022 e in questi giorni leggiamo che la domanda è andata avanti, l’iter si concluderà con la presentazione dell’istanza al Ministero.

Poniamo l’attenzione sull’oggetto del bando che recita ampliamento/realizzazione ex novo di Isole Ecologiche.

L’Amministrazione Oderda ha scelto di spostare l’Isola Ecologica e di realizzarne una nuova sulla strada del Canapile quasi all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce alla Pedaggera, a ben 2,8 chilometri dal centro e a 2,5 chilometri dall’attuale Isola.

A nome di Racconigi in Movimento ho posto alcune osservazioni di contrarietà e una proposta alternativa alla soluzione individuata dall’Amministrazione.

Spostare l’isola ecologica al fondo della strada per il Canapile è un errore per una serie di motivi.

La distanza dal centro abitato sarà un disagio per i cittadini che utilizzeranno molto meno la nuova area andando ad incidere ulteriormente sulla raccolta differenziata e il conseguente aumento dei costi di smaltimento.

La strada del Canapile è molto frequentata dai cittadini racconigesi per le passeggiate ed è molto stretta, l’aumento del traffico veicolare creerà un aumento notevole del rischio di incidenti.

L’acquisizione del terreno dai proprietari costerà un centinaio di migliaia di euro. l’acquisto del terreno rientra nel finanziamento del PNRR solo per il 10% e il restante 90% è totalmente a carico delle casse comunali.

La nostra proposta, fatta il 5 gennaio al sindaco, è stata di mantenere l’isola nell’attuale area della colonia agricola dell’ex ospedale neuropsichiatrico, spostandola più all’interno e nell’attuale area realizzare il centro del riuso, creando l’accesso da Via Vittorio Emanuele III più comodo e l’uscita da Via Priotti.

Mantenendo l’isola ecologica sotto controllo e contornata da una siepe di alto fusto non darebbe fastidio a nessuno.

La consigliera Bergia ha ribadito e si è associata alle nostre osservazioni e proposte, anche i rappresentanti della Lista Tosello si sono associati in contraddizione con il documento che avevano presentato al Consiglio comunale il 4 novembre scorso che, a proposito dello spostamento dell’area ecologica, recitava: 'Abbiamo più volte segnalato problemi di utilizzo e spazio relativi all’isola ecologica di via Vittorio Emanuele. Questa è l’occasione per ricollocarla in un luogo più periferico e renderla più funzionale alle esigenze dei cittadini nell’ottica di una città che ritrovi la propria vocazione ecologica.'

Meglio tardi che mai. Noi – conclude Brunetti - continueremo a monitorare l’iter e se sarà possibile faremo in modo di evitare questo grande disagio per i cittadini”.