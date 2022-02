Di nuovo imbrattata la statua di Ulisse in corso Nizza a Cuneo

Imbrattata la statua di Ulisse in corso Nizza a Cuneo

Non è la prima volta che viene presa di mira. È stata di nuovo imbrattata la statua di Ulisse in corso Nizza Cuneo. Vandali l'hanno macchiata con vernici rosse e bianche in una notte del fine settimana: il colore gli cola dall'occhio destro e poi c'è una scritta priva di senso sulla panchina.

Era successo anche nel 2015 quando ignoti l'avevano ricoperta di vernice nera.

Donata gratuitamente alla città dalla Fondazione Delfino nel dicembre del 2010, è una riproduzione della statua di Rodin intitolata "Ulisse, il pensatore" (quella originale è collocata nel museo dedicato ad Auguste Rodin di Parigi). Legge il suo libro sulla panchina di corso Nizza, all'altezza del civico 2, proprio di fronte all'ingresso della Fondazione Delfino.

La statua è opera di Gaetano Usciatta, abruzzese di Roccasparvera, realizzata dalla Fonderia Artistica di Volvera (To).

Sul sito di Casa Delfino, che l'ha fortemente voluta, si può anche leggere una lettera fattuale dell'insigne scultore francese, nato nel 1840 morto nel 1917. Tra le righe: "Auguro che i cuneesi, sfiorando la statua di Ulisse traggano conforto dal ricordo del mitico eroe omerico che contando solo sulle forze umane, “ragiona e canta”. E’ il bellissimo motto inciso nel libro che Ulisse ha in mano, come espressione della parte razionale e di quella irrazionale che è nell’uomo".