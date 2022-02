Fossano, anziana cade in casa. La soccorrono i Vigili del Fuoco

E’ stata consegnata alle cure dei sanitari dell’Emergenza 118 l’anziana residente in un condominio di piazza Rafaela a Fossano che nella serata di oggi, martedì 22 febbraio, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco del locale Distaccamento dopo una caduta in casa. A chiamare i soccorsi alcuni congiunti, che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna, che vive all’ultimo piano del complesso.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco si sono introdotti nell’appartamento attraverso un balcone. All’interno la donna, che dopo la caduta non era più riuscita ad rialzarsi e che ora è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.