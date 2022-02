Per l'accusa minacciò il sindaco di Centallo: giostraio alla sbarra in Tribunale a Cuneo

Si trova a processo in Tribunale a Cuneo, P. M., il giostraio che nell’agosto 2020 avrebbe minacciato il sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa. Il movente del presunto gesto, un’ordinanza con la quale il primo cittadino annullò la festa del paese a causa dell’aumento di contagi da Covid.

Secondo le ricostruzioni riferite in aula dai testimoni lunedì 17 agosto i giostrai ricevettero il via libera dall’Amministrazione per montare le giostre mentre il giorno successivo arrivò il dietrofront. A quel punto i giostrai decisero di protestare di fronte alla casa del sindaco, dove sarebbero avvenuti i fatti contestati a P. M. e in precedenza a P. F. (quest’ultimo ha chiesto e ottenuto la messa alla prova e impegnandosi a versare 400 euro al Comune di Centallo).

P. M. invece si trova al dibattimento. Nelle scorse udienze aveva testimoniato il figlio dell'uomo, presente quel giorno: “Il vicecomandante della Polizia Municipale aveva telefonato al sindaco, gli disse che non avrebbe accettato di incontrarci. Era stato il vigile a informarci in via non ufficiale della decisione di fermare il luna park, quella stessa mattina, quando noi stavamo già allestendo”.

A quel punto i giostrai parcheggiarono un camion di fronte alla casa del primo cittadino: “Il sindaco si rivolse a me in malo modo e poi canzonò P.F. per una sua disabilità: a quel punto lui perse il controllo e proferì una frase di minaccia nei suoi confronti. Mio padre, invece, non lo ha mai minacciato”.

Tutti i testimoni presenti in aula hanno confermato che a minacciare Chiavassa fu l’altro giostraio P. F.

A chiudere l’istruttoria, in attesa della discussione, l’esame di P. M.: “Volevo solo delle spiegazioni. Se ci fossero stati casi di Covid a Centallo avremmo smontato subito senza protestare, perché questo era l’accordo, come infatti è avvenuto a Dronero, dove il sindaco venne personalmente a dirci che la festa era annullata perché c’era un focolaio”.