Pagarono 9mila euro di gasolio con un assegno falso: condannati un fossanese e un benese

Accusati di truffa in Tribunale a Cuneo, per aver pagato del gasolio con assegni falsi, sono stati condannati il fossanese G.M. e il benese C.G., rispettivamente a 10 mesi di reclusione e 500 euro di multa (pena sospesa subordinata al pagamento dei danni) e a un anno e un mese più 650 euro di multa.



I fatti nel 2018, nella frazione fossanese di Loreto. A cadere nel tranello un imprenditore di Morozzo, che nel processo si è costituito parte civile.



La vittima raccontò di aver ricevuto una telefonata da un sedicente titolare di un’attività di commercio carni che aveva necessità di gasolio. Svolti gli accertamenti del caso, la partita di carburante fu consegnata in una cascina di Fossano.