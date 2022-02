Ragazzo di 21 anni scappa di casa: trovato e aiutato dagli agenti della Stradale di Mondovì

A trovarlo la Stradale di Mondovì, intervenuta a seguito della segnalazione di un automobilista, che aveva visto un giovane a piedi lungo l'autostrada. Malgrado a quell’ora fosse già buio, gli agenti sono riusciti a rintracciare il ragazzo che, in evidente stato confusionale, non era in grado di rispondere alle domande che i poliziotti gli rivolgevano.

Gli operatori, dopo averlo tranquillizzato, si sono messi in contatto con la madre del giovane. La donna si era particolarmente preoccupata poiché il ragazzo, autistico e affetto da diabete trattato con iniezione di insulina giornaliera, essendo a digiuno dalle prime ore del mattino si trovava in una condizione di forte rischio di crisi ipoglicemica.