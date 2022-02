10 regali perfetti da fare a un castelvetranese

Vivi a Castelvetrano e ti stai chiedendo come rendere felice la tua dolce metà a San Valentino? Ecco per te 10 idee regalo, alcune uniche e originali proprio perché legate al paese siciliano.

1. Un abbonamento in palestra

Se la tua compagna ama lo sport, questo sarà un regalo molto gradito. Castelvetrano offre diverse possibilità, non solo palestre per pesistica, ma anche corsi di danza, di spinning, di zumba. Per gli uomini corsi di Kick Boxing, postura o allenamento calistenico.

2. Un trattamento di bellezza o un massaggio

Se i trattamenti di bellezza una volta erano destinati solo al pubblico femminile, ora sempre più sono gli uomini che amano coccolarsi e prendersi cura del proprio corpo. Se vuoi rendere questo regalo più romantico puoi organizzare un massaggio di coppia. A Castelvetrano puoi scegliere tra diversi tipi di massaggi come quello thailandesi o quello sportivo inoltre, l’hotel Pearls of Sicily offre un pacchetto San Valentino con Spa e cena a lume di candela.

3. Prodotti per la cura della pelle

Un regalo molto apprezzato e sempre utile. I prodotti destinati alla cosmesi sono numerosi, se non sai cosa scegliere consulta il tigotà volantino anteprima. Per le coppie più mature una linea molto richiesta è quella con acido ialuronico.

4. Una bottiglia di vino

Nella zona di Castelvetrano si trovano diverse cantine che producono vini di ottima qualità. Tra i vini rossi più pregiati puoi trovare il Syrah o il Nero d’avola; se preferisci i bianchi puoi scegliere una bottiglia prodotta dal vitigno Catarratto, uno dei più rinomati e antichi della tradizione Siciliana.

5. Una confezione di bottiglie di olio d’oliva

Un pensiero perfetto per gli amanti della cucina. Se il tuo partner adora passare il tempo tra i fornelli, un olio extra vergine di oliva prodotto nella sua terra, sarà un omaggio originale e molto apprezzato.

6. Un corso di pilotaggio karting

Castelvetrano ha la fortuna di avere una pista che offre corsi per imparare a guidare il kart. Scegli questo regalo se il tuo compagno/a è appassionato di 4 ruote e ama mettersi in gioco.

7. Un libro

Un’idea regalo che non passa mai di moda. Se vuoi essere originale perché non scegliere il racconto scritto da Roberto Vecchioni e ambientato nella città di Castelvetrano ‘Il libraio di Selinunte’.

8. Un prodotto Tech

Quasi tutti gli uomini amano la tecnologia, si può scegliere tra tablet, telefonini, televisori, droni e molto altro. Per le donne meglio assicurarsi prima che siano interessate a questo genere di pensiero.

9. Regali Sexy

La lingerie sexy è da sempre uno dei pensieri più gettonati per la festa di Valentino. Unica raccomandazione, scegliere sempre il capo con attenzione in modo da non mettere in imbarazzo il proprio partner.

10. Un gioiello

Non preoccuparti, anche se ti sembra un’idea banale, un gioiello sarà sempre gradito. Puoi scegliere per lei orecchini, collane, bracciali; per lui collane, orologi e braccialetti.

Se nessuna di queste idee ti soddisfa puoi sempre regalare un mazzo di fiori; come hanno fatto nel 2019, secondo un’indagine di Coldiretti, un terzo degli italiani.