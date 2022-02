I 5 vantaggi di una polizza contro gli infortuni

Stipulare una polizza contro gli infortuni può rivelarsi senza dubbio un’ottima idea, perché questo tipo di assicurazione consente di tutelare non solo se stessi ma tutta la propria famiglia. Nessuno può infatti escludere l’eventualità di trovarsi coinvolto in un incidente e se questo avviene i disagi da fronteggiare purtroppo non sono solamente fisici. Ci sono spese spesso ingenti da sostenere, può capitare di aver bisogno di sottoporsi a costosi trattamenti di fisioterapia o riabilitazione, per non parlare dei possibili risvolti psicologici legati agli infortuni.

Insomma, questa tipologia di polizza sanitaria è sicuramente utile, ma vediamo nel dettaglio 5 vantaggi che può offrire un’assicurazione contro gli infortuni di buona qualità.

#1 Indennizzo immediato dopo l’infortunio

Chi è coperto da una polizza protezione infortuni può innanzitutto contare su un indennizzo ossia su un rimborso immediato in seguito all’incidente. Questo è un vantaggio non solo per i lavoratori autonomi, che non sono coperti dall’assicurazione INAIL ma anche per i dipendenti perché gli infortuni possono verificarsi anche durante il tempo libero. È per questo che tale polizza è consigliata a tutti: nessuno può escludere la possibilità di fare un incidente.

#2 Rimborso delle spese mediche

Un secondo vantaggio della polizza contro gli infortuni è che è quasi sempre previsto un rimborso per quanto riguarda le spese mediche sostenute per visite, esami e cure. Non solo: le migliori assicurazioni prevedono un rimborso anche dei costi sostenuti per un eventuale adattamento dell’abitazione, nel caso di invalidità permanente. Dal punto di vista economico, dunque, si è completamente tutelati e si evitano importanti esborsi.

#3 Assistenza post-infortunio

Alcune polizze sanitarie contro gli infortuni includono anche un servizio di assistenza che consente all’assicurato di poter contare su un network di professionisti a disposizione per fornire supporto nella prenotazione di visite ed esami, nel trasferimento in centri riabilitativi e via dicendo. Un altro vantaggio delle migliori assicurazioni contro gli infortuni è dunque questo: quello di non essere lasciati mai soli.

#4 Supporto psicologico dopo l’infortunio

Spesso e volentieri, in seguito ad un infortunio serio il paziente si trova a dover affrontare problematiche anche a livello psicologico. Parliamo di disturbi che purtroppo si tendono a sottovalutare ma che possono creare un disagio profondo, sfociando in stati depressivi, crisi di panico e via dicendo. Le migliori polizze contro gli infortuni prevedono anche un servizio di supporto psicologico che ha una grandissima importanza e si rivela spesso molto utile.

#5 Tariffe agevolate per fisioterapia e visite specialistiche

Un ultimo vantaggio delle polizze contro gli infortuni è che nella maggior parte dei casi prevedono anche la possibilità per l’assicurato di sottoporsi a visite specialistiche e trattamenti di fisioterapia a tariffe agevolate. Parliamo di prestazioni che hanno spesso costi elevati e che senza una copertura assicurativa non sempre ci si può permettere. Avere la possibilità di ottenere speciali sconti presso strutture convenzionate è senza dubbio un bel vantaggio, che in molti casi può fare una grande differenza.

Stipulare un’assicurazione contro gli infortuni è dunque conveniente e questo vale per tutti, perché purtroppo quella di trovarsi coinvolto in un incidente è un’eventualità che nessuno può permettersi di escludere a priori.