Prosegue la collaborazione tra Biraghi e Silver, l’autore di Lupo Alberto

Biraghi, azienda piemontese tra le più importanti realtà italiane della trasformazione casearia, prosegue la collaborazione con il fumettista Silver, al secolo Guido Silvestri. Il celebre autore di Lupo Alberto anche nel 2022, per il quinto anno consecutivo, firmerà la campagna social di Biraghi, realizzando le vignette satiriche con l’iconico lupo azzurro pubblicate sui canali Facebook e Instagram dell’azienda.

Testimonial di Biraghi dal 2017, Lupo Alberto è il protagonista di una serie di fumetti che si svolgono all’interno della fattoria McKenzie: il lupo dalla pelliccia azzurra, innamorato della gallina Marta e ostacolato da Mosè, un grosso cane bobtail a guardia del pollaio, incarna valori positivi di amicizia e collaborazione. Qualità nelle quali Biraghi da sempre si riconosce e che hanno spinto l’azienda a scegliere proprio questo soggetto come protagonista principale della sua comunicazione social con più di 100 vignette personalizzate. Lupo Alberto, seppur nato nel 1973, resta infatti un fumetto estremamente attuale grazie al suo modo pungente e allo stesso tempo delicato di toccare temi come: la tolleranza e il rispetto, la politica e la vita di coppia. Un personaggio, quindi, che continua ad essere capace di unire grandi e bambini, un testimonial perfetto per rappresentare un’azienda che, pur mantenendo la sua storicità, guarda sempre al futuro.

Inoltre in occasione del 104esimo Giro d’Italia sostenuto da Biraghi, Lupo Alberto a bordo del furgone brandizzato dell'azienda ha accompagnato gli atleti in tutte le 21 tappe. Una presenza, quindi, non soltanto digitale ma anche fisica in quella che è senza alcun dubbio la gara ciclistica più prestigiosa in Italia.

"Sono sempre stato attento a non fare del mio Lupo Alberto un personaggio buono per tutte le occasioni, e le rare volte che l’ho prestato a sostegno di campagne a sfondo commerciale o sociale, l’ho sempre fatto nella ferma determinazione a non tradire il mio pubblico. - spiega il fumettista Silver - La storia di Biraghi ha molti punti in comune con la mia: abbiamo lavorato tenacemente a un’idea rischiando del nostro, affrontando ostacoli e ostilità, fedeli ai nostri principi, all’etica del lavoro. Ce ne siamo accollati oneri e meriti, sempre nel rispetto assoluto dei nostri unici referenti: le persone".

"Per noi è un piacere proseguire anche quest’anno la collaborazione con Silver, affidandogli la creazione dei contenuti per i nostri canali social – dichiara Gabriele Bolle, Direttore Marketing della Biraghi SpA –. Lo scorso anno abbiamo avuto occasione di ospitarlo nel nostro negozio di piazza San Carlo per un incontro con i fan, ma ci auguriamo che sia solo il primo di una lunga serie di eventi. Il suo personaggio più famoso, Lupo Alberto, creato negli anni Settanta e ancora molto attuale, continua a divertire e a far riflettere lettori di tutte le età".