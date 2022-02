Ravvivare il rapporto di coppia, alcuni consigli

Le fasi della vita di coppia sono differenti tra loro, con punte di “alti” e “bassi” che, inevitabilmente, riguardano qualsiasi rapporto. Non c’è alcun dubbio che i momenti meno felici, quelli in cui l’armonia originaria sembra smarrita e difficilmente recuperabile, rappresentino una spina nel fianco per qualsiasi coppia, che devono essere affrontati consapevolmente e rapidamente onde evitare che il rapporto possa deteriorarsi.

Tra le tante insidie che rischiano di mantenere in frantumi la coppia, uno, più di altri, è assai pericoloso e, in alcuni casi, difficile da comprendere, perché in molti casi colpisce solo uno dei due componenti: la monotonia. Un problema frequente nelle coppie ormai rodate, che vivono una relazione da svariati anni e sembrano legati da un legame indissolubile. E dev’essere immediatamente individuato e combattuto.

Il dialogo: elemento cardine per gettare le basi della ripresa del rapporto di coppia

La monotonia può palesarsi nei modi più differenti ed imprevedibili, per motivi totalmente differenti tra loro. La ripetitività della vita di coppia riguarda, in alcuni casi, solo alcuni aspetti della stessa e non la totalità del tempo trascorso insieme. Una sfera dove la ripetitività rischia di creare noia e voglia di cambiamento, è sicuramente quello intima, dove uomini e donne sono alla costante ricerca di emozioni e sensazioni nuove.

Avere rapporti esclusivamente con un solo partner, infatti, in alcuni casi crea una sorta di monotonia perenne, specie se l’attività sotto le coperte è ripetitiva, priva di fantasia e poco stuzzicante. Tutto ciò, se non affrontato prontamente, si traduce in una ricerca di nuovi coinvolgimenti fisici o mentali al di fuori del rapporto di coppia, spulciando in rete i migliori siti di incontri per sesso o approfittando delle relazioni sociali quotidiane per implementare la possibilità di migliorare la propria sfera affettiva.

Se la monotonia della coppia è causata dalla sfera sessuale, è opportuno parlarne prontamente e cercare di superare l’impasse col dialogo, valutando se è possibile assecondare i desideri del partner con un’attività più fantasiosa sotto le coperte o, perché no, soddisfare le fantasie del/della partner.

Il dialogo è l’elemento base per qualsiasi rapporto, il modo principale per superare le difficoltà che possono insediarsi all’interno di una coppia, al di là della sfera più intima della stessa. Accade, infatti, che alcune coppie abbiano un’appagante vita sessuale, ma fuori dal letto non dispongano della necessaria serenità per poter vivere serenamente il proprio rapporto.

Come evitare che la monotonia porti ad un punto di non ritorno

Questo avviene, ad esempio, quando la quotidianità è piatta e priva di novità, una sorta di perenne “quieto vivere” che rischia di portare a galla un’altra grande problematica che affligge un vasto numero di coppie: la routine. Quando tutto accade sempre nello stesso modo, in una sorta di schema che si protrae nel tempo e rischia di rendere la vita di coppia noiosa e priva di spunti d’interesse, il rischio che ognuno, per non offendere il/la partner, tenga per sé il proprio malessere, è piuttosto elevato.

E quando si arriva al punto di non ritorno, il rischio che la coppia imploda per mancanza di motivazioni è dietro l’angolo, con strascichi talvolta totalmente inattesi. Per scuotere, nell’accezione più positiva e nobile del termine, il partner e rendere meno monotono il rapporto, esistono svariati modi.

Dopo alcuni mesi di relazione, infatti, i desideri del partner, così come i lati del suo carattere, sono perlopiù noti. E si possono mettere in atto alcune azioni in grado di ravvivare il rapporto. Un regalo fuori dagli schemi e particolarmente gradito al partner, ad esempio, può far percepire allo stesso la nostra vicinanza, la voglia di ritrovare un rapporto maggiormente soddisfacente ed essere un ottimo viatico per ritrovare la voglia di stare assieme di un tempo