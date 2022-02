Torino, le startup scalano la digital transformation!

Anche il 2021 è stato un anno molto delicato, ma alcune giovani startup mostrano risultati importanti facendo la differenza nel digitale.

Cresce l’open innovation in Italia, e a distinguersi in questo scenario ci sono alcune piccole imprese che, facendo di necessità virtù, hanno sfruttato la pandemia come una opportunità di business.

In particolare, a Torino emergono tre giovani aziende che hanno saputo affrontare le sfide del 2021 con una forte risposta tecnologica e professionalità altamente qualificate che hanno fatto la differenza nella digital transformation.

Nel salotto di Torino, ha la sua sede Performup la giovane Adtech Company in grado di potenziare il business digitale delle aziende grazie a competenze strutturate e specifiche unite a intelligenza artificiale.

Performup ha creato Diogene, un algoritmo dotato di intelligenza artificiale in grado di fornire una lista ordinata di siti web su cui è opportuno che le aziende acquistino visibilità al fine di ottenere delle vendite.

Il fondatore Luca Russo dichiara: “L’analisi dei dati unita all’intelligenza artificiale sono la nuova frontiera del digital marketing. Abbiamo raggiunto risultati importanti in poco meno di due anni raddoppiando il nostro fatturato e raggiungendo una marginalità del +400 e ora guardiamo a nuovi business verticali. L’emergenza sanitaria per Performup è diventato un motivo per “fare di più” e attivare servizi digitali anche per business tradizionalmente basati su un modello retail fisico”.

Sempre a Torino nasce MoneyViz, l’innovativa piattaforma software che è in grado di monitorare i propri investimenti in criptovalute e di preparare in automatico la documentazione fiscale necessaria per la dichiarazione dei redditi.

Un progetto ambizioso e di estrema attualità che ha riscosso così successo durante la pandemia che, di recente, è arrivato ad essere uno degli sponsor principali di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival, creando uno spazio di dialogo e informazione tra gli esperti di blockchain e quelli del mondo della finanza più tradizionale.

Lanciata a Torino nel 2017 WeTaxi è la piattaforma taxi che ti permette sin da subito di conoscere il prezzo della corsa.

Seppur il settore dei trasporti ha subito un duro colpo dal blocco della mobilità imposto dalle restrizioni Covid19, il volume di affari di Wetaxi è cresciuto di oltre il 170% tra il 2019 e il 2021 e a fine anno la stessa azienda ha annunciato di avere raggiunto l’obiettivo di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd in meno di 24 ore per un finanziamento di oltre 824.000 euro.

“La pandemia ci ha imposto nuovi scenari ai quali siamo riusciti ad adattarci in maniera veloce adesso guardiamo al futuro e stiamo lavorando ad un progetto in grado di rispondere alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni dei cittadini” specifica il fondatore Massimiliano Curto.