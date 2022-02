"Da Anna" a Lequio Tanaro: Fritto Misto alla Piemontese e grande serata in maschera

a trattoria Da Anna di Lequio tanaro prosegue il suo programma di serate a tema gastronomico con una cena dedicata al fritto misto alla piemotnese. E dato che siamo in tempo di carnevale viene consigliata la presenza in maschera per rendere ancora più allegra e divertente la serata. Al termine infatti sarà premiata la maschera più bella con un premio speciale con il marchio "Trattoria da Anna".

Il costo per gustare un ottimo e raffinato fritto misto alla piemontese è fissato in 37 euro a persona vini esclusi.

Ricordiamo che il fritto misto è una preparazione diffusa in molte regioni italiane, ma quello piemontese è caratterizzato dalla presenza di componenti salati e dolci. Tipico delle zone collinari e di pianura, più ricche rispetto a quelle montane, era sempre presente nella cucina dei nobili, tanto che il Vialardi nel suo “Trattato di cucina” ne cita ben 128 tipi diversi, senza mai parlare di “fritto misto”. Oggi viene servito come secondo, ma era nato come pasto completo e probabilmente uno dei piatti da preparare in occasione dell’uccisione del maiale, di cui venivano fritte le parti più deperibili. Di conseguenza i composti salati erano costituti da fegato, filone, cervella salsiccia e l’unico componente dolce era il semolino, che i più ricchi lo abbinavano all’amaretto. Tutti gli ingredienti erano fritti nel burro. Il fritto misto, che oggi comprende più componenti, è simbolo di opulenza e benessere ed è uno dei piatti conviviali più diffusi in tutto il Piemonte.

La trattoria da Anna si trova Lequio Tanaro (CN) in via Narzole, 59, Telefono: 0172 696001 e dispone di una vivacissima pagina Facebook