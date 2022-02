Da Bra a Torino per visitare la mostra “Fattori. Capolavori e aperture sul ‘900”

L'associazione “Amici dei Musei” di Bra, in collaborazione col Museo civico Craveri di storia naturale, organizza per domenica 20 marzo 2022 una visita alla mostra “Fattori. Capolavori e aperture sul ‘900”.

Si tratta della retrospettiva ospitata presso la GAM - Galleria civica d’arte moderna e contemporanea di Torino dedicata all’opera di Giovanni Fattori (Livorno 1825- Firenze 1908), uno dei maestri assoluti dell’Ottocento italiano. Oltre 60 i capolavori dell’artista livornese in esposizione.

Il costo della visita, comprensivo del viaggio in pullman, è di 30 euro (19 per i possessori dell’Abbonamento musei Piemonte). La partenza è fissata per le 13,45 da Piazza Giolitti - lato Croce Rossa. Per partecipare alla visita è necessario essere dotati di super green pass e mascherina Ffp2.

Prenotazioni (con relativo pagamento della quota di partecipazione) entro il 4 marzo rivolgendosi al Museo Craveri dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, tel. 0172-412010, mail craveri@comune.bra.cn.it.

Maggiori informazioni chiamando il Museo Craveri allo 0172.412010.