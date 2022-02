Il 3 marzo è la Giornata Mondiale dell’Udito: esame audiometrico gratuito all'ospedale di Cuneo

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il 5% della popolazione mondiale (circa 400 milioni di persone tra adulti e bambini), ha una riduzione dell’udito che può incidere anche gravemente sulla qualità della vita.

Il 3 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Udito, un evento dedicato ad azioni di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla sordità. Lo slogan del 2022 è un invito a preservare la propria capacità uditiva evitando l’esposizione eccessiva ai suoni ricreativi: “Proteggi il tuo udito, ascolta responsabilmente!”

In occasione di questo evento, l’OMS pubblicherà un manuale dedicato all’ascolto sicuro, promuovendo degli standard globali di ascolto per i luoghi di intrattenimento.

“Controllare il proprio udito è importante - spiega il direttore della struttura di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Silvia Ponzo - e questo vale soprattutto per le persone a maggior rischio di perdita uditiva, come gli adulti sopra i 50 anni, i soggetti esposti a rumore in ambiente lavorativo o extra-lavorativo, o le persone che sanno di avere problemi all’orecchio e non hanno mai approfondito”.

La Struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle aderisce alla Giornata Mondiale dell’Udito, con piena condivisione dei principi che la ispirano.

Il 3 marzo sarà quindi possibile effettuare gratuitamente un esame audiometrico di screening refertato da uno specialista otorinolaringoiatra, previa prenotazione telefonica al n. 0171 642250 (lun-ven ore 14.30-16.30).

Gli esami saranno effettuati presso l’ospedale S. Croce, Blocco B, 3° piano, Laboratorio di Diagnostica Audio-Vestibolare (porta 15).