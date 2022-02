Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23: un successo per l’ITIS Delpozzo!

Le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2022/2023 hanno premiato, anche quest’anno, l’ITIS Delpozzo di Cuneo con un significativo numero di domande, collocando la scuola ai primi posti tra gli Istituti tecnici della nostra provincia (36% di preferenze), a conferma del trend nazionale in continua crescita per le iscrizioni agli istituti tecnici, passato dal 30,3% al 30,7%.

Ben 301 ragazzi delle scuole medie hanno infatti scelto il Delpozzo, attirati dalla possibilità di seguire corsi di studio completi e sempre aggiornati nelle loro diverse articolazioni.

I giovani allievi hanno avuto la possibilità di conoscere la scuola e soddisfare le proprie curiosità durante le attività di Orientamento, che si sono susseguite a partire dal mese di ottobre fino al mese di gennaio, tra giornate di scuola aperta con la possibilità di visitare l’istituto insieme ai propri genitori, e le esperienze nei laboratori, dove hanno potuto sperimentare direttamente le diverse attività che la scuola offre.

Più di mille persone, tra alunni e genitori (muniti di Green pass), sono transitate in questi mesi, accolte dalla disponibilità e dalla professionalità dei docenti e degli studenti che, come sempre, rappresentano il nostro miglior biglietto da visita.

Il grande sforzo compiuto in questi anni per garantire ai ragazzi una formazione completa e porli in grado di raggiungere i propri obiettivi formativi è stato premiato dalla fiducia corrisposta dai futuri studenti, che hanno avuto modo di saggiare la qualità dell’Offerta formativa, confrontarsi e scegliere il percorso più adatto a loro.





Con grande soddisfazione il dirigente scolastico Ivan Re ha comunicato i numeri dei futuri iscritti alle classi prime:

Meccanica e meccatronica 45

Informatica 86

Informatica smart robot 78

Chimica e materiali 36

Biotecnologie sanitarie 50

Trasporti e logistica 19

Elettronica ed elettrotecnica 26

Si evidenzia altresì il consistente aumento della presenza femminile, dimostrando che anche l’istruzione tecnica è sempre più scelta dalle ragazze.