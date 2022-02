Esordi e conferme per gli atleti dell’Accademia Scherma Alba

Sabato 12 febbraio i nostri “piccoli” sciabolatori Virginia T. e Lorenzo G. hanno fatto il loro esordio in pedana nella Seconda Prova Interregionale GPG disputata al Club Scherma Torino, rispettivamente nella categoria Ragazze/Allieve (13-14 anni) e Giovanissimi (12 anni): entrambi alla loro prima gara, hanno avuto il coraggio e la voglia di mettersi in gioco portando a casa tanta esperienza e le loro prime medaglie.

Domenica 20 febbraio a Modena nella Terza Tappa del Campionato Nazionale di Scherma Storica CSEN i nostri atleti portano a casa un bilancio più che positivo. In una delle gare più popolose del panorama HEMA italiano, nella disciplina di Spada a Due Mani Open, Sandino Richeri termina la fase dei gironi imbattuto, piazzandosi al 7° posto, supera brillantemente i sedicesimi con un punteggio di 10-0 e viene fermato agli ottavi dall’atleta che si piazzerà secondo. Giuseppe Bongioanni riesce a trovare la condizione mentale giusta e si piazza al 21° posto imbattuto nei gironi, ma viene poi fermato ai sedicesimi.

Un’ottima performance anche per la gara di Spada a Due Mani Femminile che vede Martina Santi, alla sua seconda esperienza in gara, fuori dagli 8 per una sola posizione ed Elena Ferrero, uscita imbattuta e 1° classificata dai gironi, conquistare una più che meritata medaglia di bronzo.