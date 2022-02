Jiu Jitsu - Nove atleti monregalesi e due medaglie di bronzo al campionato europeo

Importantissima apertura dell’anno 2022 per la Ssd Evolution Gym di Mondovì: il Campionato Europeo open di Brazilian Jiu Jitsu che, dopo otre 15 anni di svolgimento in Portogallo a Lisbona, approda a Roma in Italia.

Si tratta della più grande ed importante gara internazionale di lotta con kimono che quest'anno ha portato in scena una kermesse spettacolare con 4000 atleti provenienti da tutto il mondo.

Le competizioni si sono svolte da martedì 15 a domenica 20 febbraio, la Ssd Evolution Gymcon il Predator Bjj Team, squadra agonistica di Brazilian jiu jitsu monregalese, ha portato sul tatami di gara 9 atleti.

Nelle cinture bianche Dario Zampieri riesce ad ottenere un ottimo bronzo europeo nelle bianche master 3 - 88kg dopo due ottime lotte.



Mirko Salinitro, Loris Dotta e Jason Doumbe lottano bene, ma non riescono a passare le eliminatorie nelle bianche adulto rispettivamente -88kg e -70kg e master -82kg.

Nelle cinture Blu grande soddisfazione per un altro grande risultato di Davide Bertaina che arriva terzo e raggiunge anche lui un ottimo bronzo europeo dopo tre ottime lotte nelle -70kg master.

Nelle cinture Viola Adulto Andrea Antonione da un'ottima prova delle sue notevoli abilità tecniche, ma non riesce ad oltrepassare i quarti di finale.

Cornel Roca riesce a passare il primo turno per sottomissione e si arrende al secondo turno perdendo di misura ai punti.

Nelle cinture Marroni master -82 Alessandro Altieri combatte molto bene perdendo di soli 2 punti la possibilità di arrivare alle semi finali assolute.

Infine per la prima volta un atleta della scuola monregalese gareggia nelle cinture Nere, la classe regina, nella categoria master 1 -82 con il Maestro Francesco Bono che torna a gareggiare dopo anni lontano dalle competizioni riuscendo a superare nella lotta di qualificazione un atleta del Costa Rica e perdendo ai quarti di finale con un forte lottatore spagnolo.

Certamente prestigiosi i risultati della trasferta per la storica Scuola monregalese che si è cimentata in questa prima grande manifestazione internazionale post pandemia dall’elevatissimo tasso tecnico .

Per chi volesse avvicinarsi a questa fantastica disciplina, anche solo per puro divertimento e preparazione fisica, può informarsi presso la Ssd Evolution Gym in via Asti 14 a Mondovì ( evogym.info@gmail.com ).