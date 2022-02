Nuoto - Pioggia di medaglie dal cuneese per il grand prix d'inverno a San Marino

Presso la piscina olimpica del Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM ) si è svolto il 19° Meeting del Titano – 8° Gran Prix d’inverno. Alto il livello degli atleti in gara.



Sara Curtis classe 2006, atleta del CSR di Savigliano, in questo meeting al servizio della nazionale giovanile di Bolognani ha nuotato con grande autorevolezza conquistando due medaglie di bronzo: nei 50 s.l. con il personale di 26’’06 e nei 50 dorso con il crono di 29’’37. Sara allenata da Thomas Maggiora giunge poi al 6° posto nei 100 dorso in 1’04’’20.



Medaglia d’argento nei 200 misti per Anita Gastaldi CSR di Sommariva Perno , 2’17’’34 il suo crono. Anita allenata da Fabrizio Clary è quarta nei 50 dorso in 29’’46. Buone prestazioni per Tommaso Gallesio, CSR di Cuneo 6° nei 1500 s.l. in 16’01’’31 e 8° negli 800 s.l. , 8’19’’39 il crono dell’allievo di Marco Briatore. Cristina Caruso CSR di Cuneo è 9.na nei 100 farfalla in 1’02’’06.