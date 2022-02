Serie B2, Volley - Cuneo Granda Volley vittoriosa a Cumiana

Grande ripartenza di campionato per le giovani gatte biancorosse dei coach Liano Petrelli e Stefano Cavallera che, dopo il successo casalingo con la Direma Pizza Novara, concedono il bis ed incassano l’intera posta in palio dalla difficile trasferta di Piossasco. Il racconto della bella vittoria della Cuneo Granda Volley in casa del BZZ parte con l’ultima immagine della gara: Giorgia Cassini, classe 2006, non riesce a trattenere qualche lacrima per la tensione e la gioia, sommersa dagli abbracci di tutte le compagne. Il momento che meglio rappresenta le ‘gattine’ e che spiega sia l’ottimo lavoro degli allenatori e del preparatore Francesco Lingua, sia la disponibilità e la voglia di crescere con cui tutte le ragazze stanno affrontando il difficile campionato Nazionale di Serie B2.





Le biancorosse scendono in campo nel palazzetto di Cumiana (TO), davanti ad un pubblico numeroso, accorso per tifare le piossaschesi reduci dall’ottima prestazione del turno precedente che le ha viste strappare un punto alla capolista Savigliano. Cuneo Granda Volley schiera Mangano in palleggio, Fabbrini opposto, Cattaneo e Montabone schiacciatrici, Basso e Ulligini centrali e Sposetti Perissinotto libero. Break di quattro punti in apertura di set a favore della squadra di casa, ma la risposta biancorossa è immediata ed il pareggio vien raggiunto già a quota 6. Le cuneesi spingono con il servizio ed ottengono i risultati migliori con i turni in battuta di Mangano e Montabone. Il set sembra indirizzato a favore delle ‘gatte’, ma sul 19-22 le padrone di casa aumentano l’intensità del gioco trasformando difficili azioni di difesa in palle punto a loro favore. Il primo set si chiude con la vittoria della squadra di casa, nonostante le mosse degli allenatori ospiti che provano a reagire con l’inserimento di Testa per Mangano e Battistino per Cattaneo: 1-0 (25-23). Petrelli conferma il sestetto e le sue ragazze non demordono, dimenticando la delusione per il primo parziale lungamente gestito ma perso nel finale. Le squadre combattono punto a punto fino al 6 pari, poi il Cuneo aumenta la pressione in battuta costringendo la brava palleggiatrice Zampis (ottima la sua prova) ad una distribuzione di gioco più scontata che permette il posizionamento del muro e della difesa ospite. Il massimo divario di punteggio è sul 9-16, ma tutto il set vede le Biancorosse restare in testa annullando i tentativi di recupero delle avversarie: 1-1 (21-25). Le ragazze di Petrelli e Cavallera si esaltano nel terzo set. Montabone riceve e difende con altissima qualità e la distribuzione di Mangano permette a Fabbrini ed a Cattaneo di mettere in evidenza le loro caratteristiche da attaccanti: più potente la prima mentre la seconda dimostra una visione di gioco ed una intelligenza tattica decisamente evoluta per una giovanissima classe 2006. Sul finale di set ottimo ingresso in campo di Giuliano per Cattaneo. Il divario rimane sempre netto per tutto il parziale sino all’1-2 (16-25). Il quarto set vede la reazione delle padrone di casa che si portano in vantaggio nei primi punti, ma tre battute vincenti di Camilla Basso permettono il sorpasso delle Gatte sul 6-7. Le squadre danno vita a lunghi scambi ed a un gioco piacevole ed il risultato è in bilico fino al 18 pari. Il Piossasco prova la fuga finale con un break che le porta sul 20-18. Petrelli sostituisce Cattaneo con Cassini e Giorgia ottiene il cambio palla con un appoggio in zona scoperta ed in seguito, il suo terzo punto nel campionato di B2 con un bel attacco lungolinea. A chiudere il set e la partita ci pensa Anna Testa che sul 20-19 per le padrone di casa inizia una lunga serie di battute che costringono le avversarie ad un gioco più prevedibile. Le ‘gatte’ reagiscono unite dimostrando grande determinazione impedendo al Piossasco di muovere il punteggio e sfruttando tutte le rigiocate punto si aggiudicano l’intera posta in palio: 1-3 (20-25).

A Cambiano si è forse vista la più bella prestazione di squadra delle ragazze del Cuneo Granda Volley, anche in considerazione dello stato di forma e della voglia di recuperare punti delle avversarie. Prossima partita all’Ex Media 4 di Cuneo, in via Bassignano, il 26 febbraio alle ore 20.30 contro Euromac Mix Casale (AL)

Il commento di Liano Petrelli e Stefano Cavallera: «Abbiamo interpretato nella maniera migliore la gara con tanta attenzione su muro difesa e un'ottima gestione del servizio. Soprattutto in trasferta abbiamo bisogno di più personalità e un grande aiuto “decisivo” ci è arrivato stasera da chi è entrato nel corso della gara. Continuiamo a prepararci alle prossime gare con ancora più consapevolezza ed entusiasmo».

Serie B2 – girone A – diciassettesima giornata

MV IMP. BZZ PIOSSASCO (TO) - CUNEO GRANDA VOLLEY

1-3 (25-23 / 21-25 / 16-25 / 20-25)

Cuneo Granda Volley: Cattaneo 14, Montabone 16, Mangano 3, Fabbrini 21, Basso 12, Ulligini 7, Sposetti Perissinotto (L), Giuliano, Testa 1, Battistino (C), Cassini 2. N.e.: Thior. All.: Petrelli. II All.: Cavallera. Dir. Acc.: Chinaglia.