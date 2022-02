Biathlon - A bagni di Vinadio si è svolto il memorial Ezio Fiandino

Nonostante le temperature decisamente fuori luogo per il periodo

attuale, impeccabile è stata l'organizzazione da parte dello sci club

Valle Stura, in collaborazione con il Comune di Vinadio, il centro

fondo Terme di Vinadio e l’Associazione Alpini, del Memorial Ezio

Fiandino, che tanto ha dato al biathlon piemontese e che ancora oggi è

nei ricordi di moltissimi atleti. La gara, valida anche come

Campionato Regionale Allievi (U15) e Ragazzi (U13), ha visto i

bithleti dell'aria compressa sfidarsi in una gara individuale.

Ad imporsi nella categoria Allievi femminile è stata Matilde Giordano

(Alpi Marittime) con un poligono senza errori ed il tempo totale di

20'57.3 davanti ad Alice Gastaldi (Valle Pesio), con un solo errore, e

Anna Giraudo (Alpi Marittime), anche lei con un solo errore. Nella

prova maschile doppietta dello sci club Valle Stura: Stefano Occelli è

davanti a Giacomo Barale, che ha comunque fatto registrare il miglior

tempo sugli sci. In terza piazza Filippo Massimino (Alpi Marittime).

Doppietta dello sci club Valle Stura anche nella categoria Ragazzi

femminile: Lucia Delfino e Lucia Brocchiero si sono classificate

rispettivamente 1^ e 2^ davanti a Viola Camperi (Alpi Marittime).

Nicola Giordano (Alpi Marittime), con una prova perfetta al poligono

ed il miglior tempo sugli sci, è davanti al compagno di squadra

Martino Bruno Rosso (Alpi Marittime), anche lui con nessun errore al

poligono, e a Leonardo Brondello (Valle Stura), on un solo errore

nella seconda sessione a terra.

Per quanto riguarda le altre categorie, hanno vinto Gabriele Siccardi

(Valle Stura) e Lisa Bruno (Valle Ellero) nella Cuccioli.

Nella classifica per società si è imposto lo Sci Club Entracque Alpi

Marittime davanti allo Sci Club Valle Stura.