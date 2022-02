Una violinista del Ghedini di Cuneo nel film dedicato a Sandro Pertini

Anche una giovanissima violinista del Conservatorio "Ghedini" di Cuneo, la giovanissima Sophia Schivo, nel film dedicato a Sandro Pertini ‘Avanti Avanti!’, presentato in questi giorni e di prossima uscita.

Il progetto relativo al film “Avanti Avanti!” prevede due fasi: la realizzazione di un cortometraggio (30 minuti) che verrà presentato nell'ambito di rassegne e festival italiani, e non, e in contesti istituzionali e universitari nazionali; seguirà un lungometraggio per la classica distribuzione di sala nazionale.