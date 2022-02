Bocce - Formazioni saluzzesi in gran forma al Memorial Pinin e Carlo De Chiesa

Secondo appuntamento lunedi 21 febbraio,a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium per il Memorial Pinin e Carlo De Chiesa edizione numero 47. Serata positiva per le formazioni del saluzzese; i padroni di casa dell’Auxilium Saluzzo con Martina, Galleano, Castellino, Musso si sono sbarazzati facilmente con un netto 13 a 0 degli avversari della Bocce Mondovi con Abrigo, Spruglioli, Bertolusso e Prette; piu facile il compito della quadretta dell’Enviese Pallo, Arnaudo, Ricca ed Emanuele Ferrero che non giocando visto il mancato arrivo degli avversari del Pozzo Strada, vincono la partita; incerti ed equilibrati gli altri due incontri che si sono conclusi dopo le due ore e trenta minuti di gioco; la quadretta fossanese della Forti Sani con Racca, Chiesa, Frencia e Valter Panero ha vinto in rimonta per 13 a 8 contro la Tre Valli Siccardi Sport con lo sponsor Siccardi, Negro, Fantini e Faggio mentre la Roretese con Matteo Mana, Carlo Barale, Panero e Tomatis superava per 13 a 6 la Sommarivese scesa in campo con Giordanengo Longo, Cigolini e Bono. Ha diretto la serata l’arbitro Giuseppe Angerame