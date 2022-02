Domenica visite gratuite al MuBATT di Ceresole d'Alba

Naviga in rete e scopri giorno per giorno il nuovo Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba per conoscere la storia, i fatti, gli eventi del progetto e il territorio di Ceresole d’Alba .

Per chi vuole scoprire il muBATT da casa è inoltre possibile effettuare la visita virtuale ed ottenere il link di accesso all' Eductour inviando una mail all' indirizzo mubatt.ceresole@comune.ceresoledalba.cn.it specificando nome, cognome e indirizzo di posta el ettronica al quale sarà trasmesso il link del video YOUTUBE per accedere alla VISITA GUIDATA ONLINE .